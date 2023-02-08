Сертификацию жилья по «зеленому» стандарту запустят в России к апрелю 2023 года
Добровольная сертификация проектов жилья по «зеленому» стандарту будет запущена в России в конце первого квартала 2023 года, сообщила руководитель подразделения «Устойчивое развитие» в ДОМ.РФ Евгения Либефорт.
«Ожидаем, что система добровольной сертификации жилья по зеленому стандарту для многоквартирных домов будет запущена в конце первого квартала», — рассказала Либефорт (ее цитирует ТАСС), уточнив, что первыми будут четыре пилотные проекта, прошедшие предварительную оценку.
По словам Либефорт, сейчас всего 3-5% всего жилого фонда многоквартирных домов в России можно отнести к построенным по зеленым стандартам. Чтобы стимулировать отрасль активнее запускать проекты, прорабатываются специальные меры государственной поддержки: «зеленое» проектное финансирование и «зеленая» ипотека.
«Зеленые» стандарты учитывают факторы, которые влияют на качество жизни людей: от доступности среды и безопасности зданий до улучшения экологии и развития культуры обращения с отходами. Для сертификации здания должны соответствовать критериям из 10 категорий оценки: архитектура и планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, рациональное водопользование, экологическая безопасность территории и здания и других.
По результатам оценки здания могут набрать максимум 163 балла, для получения «зелёного» сертификата нужно набрать более половины.