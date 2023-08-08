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Семьям в России могут компенсировать до 30% аренды жилья

Дата публикации: 08 авг 2023
Семьям в России могут компенсировать до 30% аренды жилья

Правительство России получило предложение о субсидировании аренды жилья до 30% для семей, которые находятся в официальном браке более трёх лет. Инициатива направлена федеральной компанией «Этажи». Об этом узнали «Известия».

По предложению риелторов, частично компенсировать расходы на съёмное жилье можно за счёт возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья. При этом ставки предлагают устанавливать с учётом дохода семьи и её состава и увеличивать её размер, если в семье рождаются дети.

По мнению экспертов, уменьшение расходов на аренду квартиры позволит семьям быстрее накопить на ипотеку и позитивно скажется на рынке новостроек, поскольку компенсация аренды может стать решающим фактором в пользу приобретения новой квартиры.

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Аренда недвижимости
Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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