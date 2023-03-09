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Новости
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Семейную ипотеку в России распространят на вторичку в регионах, где нет новостроек

Дата публикации: 09 мар 2023
Семейную ипотеку в России распространят на вторичку в регионах, где нет новостроек

Семьи с детьми-инвалидами в регионах России, где нет строительства многоквартирных домов, смогут оформить семейную ипотеку для покупки квартир на вторичном рынке. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Правительство совершенствует правила предоставления льготных займов, чтобы больше людей решили квартирный вопрос. Прежде всего, расширяем семейную ипотеку. Родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут оформить ее для покупки готового жилья на вторичке, если в их регионе не ведётся строительство многоквартирных домов», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Семейная ипотека в Сбере

Семейная ипотека в Сбере стала самой популярной льготной программой в феврале 2023 года. В Сбере её можно оформить по ставке от 5,3% — на строительство жилого дома и от 5,7% годовых — на покупку жилого дома или квартиры в новостройке. 

С 1 января 2023 года программа стала доступна семьям с двумя и более детьми до 18 лет. 

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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