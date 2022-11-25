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Семейную ипотеку в России планируют распространить на вторичку в регионах, где нет новостроек

Дата публикации: 25 нояб 2022
Семейную ипотеку в России планируют распространить на вторичку в регионах, где нет новостроек

Семьи с детьми-инвалидами в регионах, где нет строительства многоквартирных домов, могут получить возможность приобретать по семейной ипотеке квартиры на вторичном рынке. Об этом стало известно из материалов министерства финансов.

«Проектом постановления предусматривается изменение условий программы "Семейная ипотека" в части возможности приобретения готового жилья на вторичном рынке недвижимости гражданами, воспитывающими детей-инвалидов, в границах субъектов Российской Федерации, где отсутствует строительство многоквартирных жилых домов», — говорится в пояснительной записке к документу, размещенному на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ранее Сбер продлил Семейную ипотеку в соответствии с решением правительства России. Теперь клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

Кроме того, теперь в рамках Семейной ипотеки, наряду с приобретением или строительством жилых домов, доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей.

Читайте также: Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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