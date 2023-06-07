Сбер запустил пилотный эскроу-проект по кредитованию ИЖС
Сбер запустил пилотный проект по кредитованию малоэтажных жилых комплексов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) через эскроу-счета. Такая схема будет реализована для проекта «Дмитров Дом» группы «Самолёт» и, как считают в банке, получит широкое распространение на рынке.
По прогнозам аналитиков Домклик, объёмы выдачи ипотеки на ИЖС в Сбере по итогам 2023 года достигнут 200 млрд рублей — это вдвое больше, чем в прошлом году, и почти в 8 раз превышает показатель 2021 года.
Что такое эскроу-счёт
Эскроу-счёт — это специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Застройщик получает деньги за недвижимость только тогда, когда дом сдаётся в эксплуатацию — в срок, который указан в проектной декларации.
Такая модель защищает интересы дольщиков: если стройка затянется или застройщик обанкротится, покупатель гарантированно получит свои деньги обратно.
О проекте
Кластер «Дмитров Дом» от группы «Самолёт» — первый проект федерального девелопера на рынке ИЖС. Его главная цель — предложить покупателям городской комфорт за городом. В первой очереди проекта девелопер возведёт 466 двухэтажных загородных коттеджей и 13 таунхаусов в едином архитектурном стиле, а также наполнит кластер общественными пространствами: коворкингом, плейхабами, коллективными огородами, центральной событийной площадью и другими элементами.
На втором этапе будет создан полноценный социальный каркас кластера из торговых, медицинских и образовательных объектов. На территории возведут детские сады на 579 мест, школу для 1202 учеников и поликлинику на 250 посещений в смену. Завершить проект, рассчитанный на 4000 жителей, планируется к 2036 году.
Как купить коттедж или танхаус с эскроу-счётом
Чтобы купить коттедж или таунхаус в кластере «Дмитров Дом» в ипотеку с использованием эскроу-счета, покупатель должен подать заявку на ипотеку в Сбере, а затем заключить с застройщиком договор долевого участия, в котором прописано, что расчёт между покупателем и продавцом пройдёт по эскроу.
После этого договор долевого участия (ДДУ) зарегистрируют в Росреестре, а покупатель бесплатно откроет эскроу-счёт в банке. Банк здесь выступает независимой стороной, посредником и гарантом финансовой безопасности покупателя.
«Совместный проект Домклик и группы "Самолёт" по запуску схемы кредитования через эскроу-счёт по 214-ФЗ — важный шаг для рынка ИЖС. Такое новшество выгодно и покупателям, и застройщикам. Покупатели получат гарантии того, что работы будут выполнены в срок и в полном объёме. Будет проще провести и ипотечную сделку. Банк лояльнее отнесётся к строительству индивидуального жилья и будет охотнее финансировать такие сделки», — рассказал исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов.
«Считаем серьёзным достижением для нас и для всего рынка, что теперь можем предлагать клиентам ипотечные программы по ИЖС от ведущего финансового института страны. Доля сделок с использованием ипотеки составляет более 90% в нашем объёме продаж по первому загородному проекту, и это диаметрально противоположно рынку ИЖС в целом, где ипотеки не более 10%. Эта цифра очень близка к рынку МКД, что говорит о том, что мы реально уже начали переворот загородного рынка и ставим его на цивилизованные рельсы», — отметил управляющий директор ООО «Самолёт-Дом» Иван Виноградов.