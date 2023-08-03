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Госорганы станут следить за качеством работ по капремонту в многоквартирных домах

Дата публикации: 03 авг 2023
Госорганы станут следить за качеством работ по капремонту в многоквартирных домах

Правительство России подготовило законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах. Он усилит контроль безопасности и качества работ.

Всё больше владельцев жилья стремятся сами организовывать капремонт своих домов, выбирать подрядчиков, контролировать ход всех мероприятий и расходование средств. При этом средства на проведение работ собираются на специальном счете.

По поручению президента надзорные органы будут вести реестр протоколов собраний собственников, которые принимали решения, контролировать качество работ. А акт по результатам контроля будет размещаться в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

«Законодательные изменения позволят в первую очередь обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество капитального ремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев квартир таких домов», — отметил глава правительства Михаил Мишустин.

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Новости
Коммунальные услуги
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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