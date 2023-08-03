Госорганы станут следить за качеством работ по капремонту в многоквартирных домах
Правительство России подготовило законопроект по совершенствованию порядка проведения капремонта в многоквартирных домах. Он усилит контроль безопасности и качества работ.
Всё больше владельцев жилья стремятся сами организовывать капремонт своих домов, выбирать подрядчиков, контролировать ход всех мероприятий и расходование средств. При этом средства на проведение работ собираются на специальном счете.
По поручению президента надзорные органы будут вести реестр протоколов собраний собственников, которые принимали решения, контролировать качество работ. А акт по результатам контроля будет размещаться в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
«Законодательные изменения позволят в первую очередь обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество капитального ремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев квартир таких домов», — отметил глава правительства Михаил Мишустин.