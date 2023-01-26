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Новости
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Сбер выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»

Дата публикации: 26 янв 2023
Сбер выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»

Сбербанк запустил выдачу кредитов по госпрограмме «Промышленная ипотека». Уже предоставлено три кредита на приобретение объектов промышленной недвижимости на сумму 469 млн рублей.

Вместе с Минпромторгом банк ведёт работу по изменению условий программы, чтобы они соответствовали запросам клиентов и позволили расширить объёмы поддержки. В ближайшей перспективе изменения могут быть приняты — это позволит предоставлять предприятиям и компаниям льготные кредиты на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт.

«Сбербанк с первых дней утверждения программы "Промышленная ипотека" принимает в ней самое активное участие. В настоящий момент мы ожидаем внесение изменений в программу, которые значительно расширят возможности для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, банк освоит их за первый квартал 2023 года. В этой связи ожидаем увеличения объёма выделенного лимита на банк, что позволит увеличить объёмы финансирования в рамках программы», — рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Что такое промышленная ипотека

Запустить новую ипотечную программу предложил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022.

В сентябре 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до 7 лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленного производства.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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