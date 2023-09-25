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В России будут активнее развивать рынок ИЖС

Дата публикации: 25 сен 2023
В России будут активнее развивать рынок ИЖС

Правительство РФ сместило акцент с развития многоквартирного жилья на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Приоритет у правительства Российской Федерации в части развития жилья сегодня смещается в сторону индивидуального жилищного строительства. Многоквартирное жилье мы разогнали, раскачали, но у людей должен быть выбор с одинаковыми условиями приобретения такого жилья», — уточнил он.

По его словам, также стоит уделить внимание созданию рабочих мест и социальной инфраструктуры.

«Необходимо создавать точки притяжения для наших граждан, без которых сложно будет заманить туда россиян, несмотря на то, что квадратный метраж будет больше», — отметил замглавы ведомства.

Стасишин назвал главной победой для Минстроя такую глобальную цель, как рост демографии, а не простое увеличение «квадратов» либо количества семей, улучшивших жилищные условия.

На сайте Домклик появился новый раздел «Построить дом», где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.

Читайте также: ИЖС, СНТ, ЛПХ и ДНП: что это и в чем разница

События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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