В России будут активнее развивать рынок ИЖС
Правительство РФ сместило акцент с развития многоквартирного жилья на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
«Приоритет у правительства Российской Федерации в части развития жилья сегодня смещается в сторону индивидуального жилищного строительства. Многоквартирное жилье мы разогнали, раскачали, но у людей должен быть выбор с одинаковыми условиями приобретения такого жилья», — уточнил он.
По его словам, также стоит уделить внимание созданию рабочих мест и социальной инфраструктуры.
«Необходимо создавать точки притяжения для наших граждан, без которых сложно будет заманить туда россиян, несмотря на то, что квадратный метраж будет больше», — отметил замглавы ведомства.
Стасишин назвал главной победой для Минстроя такую глобальную цель, как рост демографии, а не простое увеличение «квадратов» либо количества семей, улучшивших жилищные условия.
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