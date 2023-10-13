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Сбер сохранил лидерство по выдаче электронных закладных

Дата публикации: 13 окт 2023
Сбер сохранил лидерство по выдаче электронных закладных

Объем выданных в Сбере электронных закладных в 2023 году составил более 70% от их общего объема на рынке. При этом российские банки выдали электронные закладные на сумму свыше 2,2 трлн рублей

«Объем выданных банками электронных закладных по ипотеке в России превысил 2,2 трлн рублей. За год их доля при выдаче кредитов увеличилась в два раза — с 10% в августе 2022 года до 21% в августе 2023 года», — отметили в ДОМ.РФ. При этом по объему выданных электронных закладных лидерство сохраняется за Сбером.

С конца 2022 года банки начали оформлять е-закладные на покупку индивидуальных жилых домов и с залогом строящегося жилья. Теперь электронные закладные можно оформить по кредитам с залогом квартир, земельных участков, индивидуальных жилых домов, апартаментов, гаражей и машиномест. Закладная может оформляться на один или несколько объектов недвижимости, принадлежащих собственникам.

«Только с начала 2023 года уже выдано более 340 тыс. электронных закладных на сумму более 1,1 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превышает выдачи за 2022 год. По оценке ДОМ.РФ, по итогам года банки выдадут порядка 500 тыс. е-закладных. Их количество увеличивается не только за счет общего роста рынка ипотеки, но и благодаря увеличению доли кредитов с такими закладными», — прокомментировала управляющий директор госструктуры Светлана Некрасова.

«Объем электронных закладных, выданных в Сбере в этом году, составил почти 800 млрд рублей — более 70% от общего объема электронных закладных на рынке. Период активных работ по увеличению доли пришелся на конец 2021 года и продолжается в этом году. На текущий момент более 45% выдач ипотеки на вторичном рынке проходит с электронными закладными, в ближайшее время мы также планируем наращивать долю таких сделок на рынке строящегося жилья».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Благодаря изменениям законодательства в конце 2022 году упростился процесс работы с закладными на строящееся жилье. В результате с начала этого года уже 6 банков выдали более 4,5 тыс. электронных закладных с залогом прав требования по договору участия в долевом строительстве (на 28 млрд рублей).

Сейчас оформить е-закладную можно полностью дистанционно, без обращения заемщика в банк или в удостоверяющий центр, подписав документы в системах дистанционного банковского обслуживания.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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