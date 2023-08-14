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Новости
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Сбер снова обновил рекорд по ипотеке на ИЖС

Дата публикации: 14 авг 2023
Сбер снова обновил рекорд по ипотеке на ИЖС

Сбер в июле 2023 года обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выдав более 9 тыс. кредитов на 39,5 млрд рублей — по данным Домклик, это максимум за всё время действия программы.

Доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач банка в июле превысила 10%, в то время как во втором полугодии 2022 года этот показатель составлял 4–5%.

По нашим прогнозам, к концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 300 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем в 2022 году. Ввод жилья в этом сегменте растёт опережающими темпами, и мы видим востребованность льготных программ на ИЖС у россиян.

Почти 60% кредитов на строительство частных домов выдаётся по программе «Господдержка», чуть менее 30% — по «Семейной ипотеке», более 10% в выдачах занимает «Дальневосточная ипотека».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Средний размер кредита в 2023 году на ИЖС составил 4,3 млн рублей, первоначальный взнос — 1,2 млн рублей, а стоимость объекта недвижимости — 5,6 млн рублей. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное строительство в России в 2023 году составляет 31,4 тыс. рублей.

Более половины выданных кредитов на ИЖС в Сбере сейчас приходится на строительство хозяйственным способом, то есть самостоятельно.

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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