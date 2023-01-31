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Сбер расширил виды недвижимости, которые можно взять в ипотеку без первого взноса

Дата публикации: 31 янв 2023
Сбер расширил виды недвижимости, которые можно взять в ипотеку без первого взноса

Сбер улучшил условия программы «Ипотека без первоначального взноса», которая стартовала в мае 2022 года. Теперь клиенты могут купить по ней не только квартиру или жилой дом с землёй, но и апартаменты, комнату или долю в недвижимости.

Купить жилье можно в новостройке или на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, но не более 80% стоимости существующего жилья. Срок кредитования — до 30 лет. Ставка по кредиту — от 11,7%.

Для ипотеки не применяются программы господдержки и субсидирования ставки застройщиками.

Узнать подробнее, как взять ипотеку без первого взноса в Сбере

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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