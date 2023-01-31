1 мин
41K
Сбер расширил виды недвижимости, которые можно взять в ипотеку без первого взноса
Дата публикации: 31 янв 2023
Сбер улучшил условия программы «Ипотека без первоначального взноса», которая стартовала в мае 2022 года. Теперь клиенты могут купить по ней не только квартиру или жилой дом с землёй, но и апартаменты, комнату или долю в недвижимости.
Купить жилье можно в новостройке или на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, но не более 80% стоимости существующего жилья. Срок кредитования — до 30 лет. Ставка по кредиту — от 11,7%.
Для ипотеки не применяются программы господдержки и субсидирования ставки застройщиками.
Узнать подробнее, как взять ипотеку без первого взноса в Сбере
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах