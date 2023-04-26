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Сбер расширил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц на первичный рынок

Дата публикации: 26 апр 2023
Сбер расширил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц на первичный рынок

Сбер расширил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц. Теперь клиенты банка могут купить коммерческую недвижимость не только на вторичном, но и на первичном рынке.

Ипотеку можно взять на объекты, которые строятся по договорам долевого участия и аккредитованы Сбербанком. Это означает, что застройщик должен соответствовать требованиям законодательства в сфере жилищного строительства и критериям банка.

Коммерческая недвижимость для покупки в ипотеку должна находиться на первом этаже многоквартирного дома в одном из 200 городов России.

Условия ипотеки

Ставка по такой ипотеке на Домклик — от 12,4% годовых, первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от одного года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 100 млн рублей. Обеспечением по ипотеке выступает купленная коммерческая недвижимость, другие залоги и поручительства программой не предусмотрены.

Ипотеку на коммерческую недвижимость могут взять имеющие подтверждённый доход заёмщики от 21 года до 75 лет, в том числе самозанятые, за исключением индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий.

Читайте также: Как взять ипотеку на покупку коммерческой недвижимости в Сбере: инструкция

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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