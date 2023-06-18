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Новости
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Сбер предупредил россиян о новом виде мошенничества с жильём

Дата публикации: 18 июн 2023
Сбер предупредил россиян о новом виде мошенничества с жильём

Сбер предупредил жителей России о новых способах мошенничества. Теперь телефонные мошенники пытаются украсть чужое жильё. Об этом сообщил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов.

«Если позавчера воровали деньги, вчера стали воровать деньги плюс принуждать брать кредиты, сегодня мы уже видим попытки завладеть недвижимостью и толкнуть людей к террористическим актам. Это новое явление», — рассказал Станислав Кузнецов на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, пока таких случаев фиксируется несколько десятков.

Для защиты финансов и недвижимости жителей страны Сбер обсуждает с коллегами создание национальной платформы киберзащиты от телефонных мошенников.

«Мы нашли поддержку этого предложения. Сейчас ведутся активные консультации по вопросам, как построить эту платформу, какая будет выбрана архитектура. Нас поддерживают многие кредитные организации в этой связи, нас поддерживает Роскомнадзор и в целом другие регуляторы, поэтому вопрос лишь только времени», — отметил он.

В журнале Домклик мы рассказывали, как обезопасить себя и своё жильё от мошенников. Прочитайте эти статьи и поделитесь ими с близкими:

Узнать больше о правилах кибербезопасности>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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