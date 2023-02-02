Можно ли оспорить завещание и как это сделать
- Что такое завещание
- Что такое наследственный договор
- Как могут распределить наследство супруги
- Дарственная или завещание
- Сроки действия завещания
- Кто должен составлять и подписывать завещание
- Можно ли оспорить завещание
- В какой момент можно оспорить документ
- Кто может оспорить завещание
- На каких основаниях можно оспорить завещание
- Какое завещание нельзя оспорить
- В какой срок можно оспорить завещание
- Можно ли частично оспорить завещание
- Как оспорить завещание на наследство
Завещание помогает человеку еще при жизни распорядиться своим имуществом так, как ему хочется. Документ вступает в силу после смерти владельца наследуемого имущества. Многим, включая самого наследодателя, его решение кажется окончательным и не подлежащим сомнениям.
Но есть случаи, когда завещание можно оспорить. Для этого нужно знать, кто может претендовать на наследство, и соблюсти определенные сроки. В новой инструкции рассказываем, как действовать наследнику, чтобы реализовать свое право на завещание.
Что такое завещание
Если наследодателю неважно, кто из всей родни получит его состояние, завещание можно не составлять. По закону имущество умершего переходит наследникам согласно очередности. Если завещания не было, то имущество переходит в равных долях к наследникам одной очереди.
Всего очередей, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, восемь. Если в первой не найдено наследников, права переходят ко второй. И так далее. В приоритете — дети, супруги, родители, внуки и их потомки.
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По закону есть категории граждан, которые даже при очевидном родстве не могут претендовать на обязательную долю в наследстве. И наоборот, даже если в завещании их обошли стороной, они могут восстановить справедливость.
Если же владелец имущества хочет оставить все кому-то одному или частями в неравных долях между разными наследниками, он составляет завещание.
Смысл завещания — распорядиться своим имуществом иначе, чем положено по закону. Это односторонняя сделка. Завещатель ни с кем не советуется и делает так, как ему удобно. Тот, кто составляет завещание, может никому о нем не сообщать (так чаще всего и бывает). Наследники узнают о том, что получили, только после смерти родственника от нотариуса.
Что такое наследственный договор
В списке других способов распорядиться имуществом есть еще наследственный договор. Но он составляется с участием получателей имущества. Так, например, по наследственному договору можно завещать квартиру при условии, что внуки, дети или другие заинтересованные в имуществе содержат владельца до его смерти или выполняют другие указанные в договоре условия.
Как могут распределить наследство супруги
Есть еще совместное завещание супругов. В нем муж и жена могут завещать имущество кому угодно, разделить доли между наследниками, решить, что будет с имуществом, если одного из супругов не станет, и так далее. Если же супруги разведутся, завещание потеряет силу. Кроме того, каждый супруг может изменить завещание в любое время.
Дарственная или завещание
Нередко люди суеверны и боятся составлять завещание, полагая, что можно «сглазить» и навлечь болезнь и смерть. В этом случае они могут прибегнуть к другому варианту передачи имущества — договору дарения. Его тоже составляют при жизни, и вступить в силу он может при жизни дарителя в указанный им срок или при наступлении неких обстоятельств.
В отличие от завещания, здесь получатель знает о подарке. Что имеет право стать предметом договора дарения, как отказаться от ненужного подарка и, наоборот, оспорить решение что-то подарить, если оно было принято под давлением, можно узнать здесь.
Сроки действия завещания
В законодательстве не прописаны такие сроки. Можно составить завещание один раз и никогда больше не трогать — юридическую силу оно не потеряет и через 20 лет. Зато известны сроки, когда наследникам нужно успеть принять наследство.
По сведениям Федеральной нотариальной палаты, это должно произойти в течение 6 месяцев с момента открытия наследственного дела.
Завещатель может менять свою волю документально в любое время и сколько угодно раз, при этом уведомлять наследников он не обязан. Единственный случай, когда завещание перестает действовать — если был составлен новый документ. Он и будет действительным.
Кто должен составлять и подписывать завещание
Составляя завещание, человек распоряжается своим имуществом на случай смерти. Делает он это путем передачи недвижимости, вещей, коллекций, денег, ценных бумаг другим гражданам или юридическим лицам — наследникам.
Оформление завещания происходит в два этапа:
- Первый этап — составление текста завещания
- Второй этап — нотариальное подтверждение завещания
Текст завещания на нотариальном бланке удостоверяет нотариус. Обязательно указываются место и дата заверения документа (кроме случаев, когда речь идет о закрытом завещании). Именно нотариальное удостоверение придает бумаге законную силу. Если человеку, желающему составить завещание, трудно передвигаться, нотариус может посетить его на дому.
Нотариус обязательно проверяет дееспособность лица, совершающего завещание (в статье 1118 ГК РФ сказано, что завещатель «должен быть полностью дееспособен»), а также законность условий, которые лицо желает включить в завещание.
Завещание составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у нотариуса. Кроме того, он вносит сведения о составленном завещании в Единую информационную систему нотариата. Это делается для того, чтобы наследники в случае утери завещания смогли восстановить его текст.
Можно ли оспорить завещание
Даже нотариальное заверение не означает, что документ нельзя опротестовать. После смерти завещателя может оказаться так, что наследники будут не согласны с последней волей умершего, оформленной документально.
Наиболее частым предметом споров наследников становится недвижимость. В таких случаях встает вопрос: возможно ли оспорить завещание на квартиру? С юридической точки зрения, это возможно, но данное действие потребует больших затрат времени и сил.
В какой момент можно оспорить документ
Процедуру оспаривания завещания можно начинать только после его открытия, то есть после смерти наследодателя. Для начала процесса требуется иметь на руках свидетельство о смерти родственника и подтверждения прав на получение его имущества по наследству.
Впрочем, бывают случаи, при которых, например, одному из родственников может по завещанию отходить все наследство. Других же членов семьи наследства лишают, вследствие чего возникают недовольство и желание оспорить составленное завещание для получения если не большей, то хотя бы законной доли наследуемого имущества.
Чаще всего это происходит, если наследникам есть что делить и от умершего осталось достаточно большое наследство.
Оспаривание завещания предполагает полное аннулирование ранее составленного документа. И для этого несогласным наследникам придется подавать иск в суд. Для большего успеха следует знать о том, в каких условиях происходило оформление завещания и к каким сведениям можно придраться.
Кто может оспорить завещание
Как гласит статья 1131 ГК РФ, достаточно определить, кто будет подавать иск в суд с пожеланием оспорить завещание. Приоритет в данном случае у наследников первой очереди, среди которых:
- супруг или супруга наследодателя
- дети умершего
- родители покойного
Приведем пример: мужчина женится второй раз. От первого брака у него двое детей. Все имущество он завещает второй жене, не учитывая, что дети обязаны получить половину. Тогда дети, а вернее, их законный представитель — первая жена — имеют право оспорить завещание.
Если завещание не было составлено, то по закону данные категории лиц получают долю в наследстве при равном делении оставшегося имущества.
Если наследников первой очереди нет, то наследство переходит последующим очередям. Дополнительно стоит помнить про такую особенность, как обязательная доля в наследстве. Она ограничивает действие завещания. Не нужно непременно оспаривать составленное завещание, если положена обязательная доля. В список лиц, претендующих на нее, включаются:
- наследники так называемого нисходящего порядка, среди которых дети-инвалиды, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные дети
- наследники восходящего порядка, среди которых престарелые родители или иждивенцы, находящиеся ранее на обеспечении умершего
Обязательная доля составляет не меньше половины от величины доли, которая могла бы быть получена наследником при равном делении по закону.
Обо всех этих нюансах знает нотариус. Если не удается решить вопрос на его уровне, в дело вступает суд.
На каких основаниях можно оспорить завещание
Первое и основное, что нужно запомнить, — оспорить завещание можно исключительно после смерти завещателя. При жизни можно оспорить лишь совместное завещание супругов, и только если иск подается одним из них.
Второе — завещание может быть оспорено по иску того, чьи права или законные интересы были нарушены, и только в судебном порядке. Это может быть наследник по закону (если завещания не было и наследство распределяется по очередности) или по завещанию, в том числе по другому завещанию, составленному наследодателем раньше.
Наследники вправе подать иск о признании завещания недействительным полностью либо некоторых его частей.
Список возможных причин для оспаривания завещания:
- наследодатель не учел в завещании наследников, которым в любом случае полагается обязательная доля в наследстве: недееспособные (супруг, дети, родители) и несовершеннолетние (дети) наследники первой очереди покойного, а также его иждивенцы;
- суд установил, что завещатель в момент составления документа был недееспособен;
- завещание поддельное;
- недостойные наследники (граждане, пытавшиеся незаконно выдать себя за настоящих наследников или увеличить причитающуюся им долю в наследстве);
- завещание не соответствует установленной форме (оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом либо другим удостоверяющим завещание лицом, подписано завещателем, при этом завещатель должен быть дееспособным);
- завещание оформлено под действием угроз или насилия, либо свидетелями выступали люди, которым это запрещено (заинтересованные лица, сотрудники нотариальной конторы, недееспособные лица);
- завещание составил гражданин в возрасте от 14 до 18 лет — при условии, что законные представители не давали согласия на это.
Кроме того, завещание можно оспорить, если воля наследодателя изложена неоднозначно и наследникам приходится буквально додумывать, что имелось в виду.
Если документ не удостоверен нотариусом, или его заверение совершено с нарушением требований о нотариальном удостоверении (например, при удостоверении завещания наследник находился в комнате вместе с завещателем). Еще одна причина: если в документе есть исправления и добавления, внесенные нотариусом после удостоверения завещания.
Еще одно основание: наследник не заявил о своих правах на наследство, так как не знал о смерти завещателя. Юридическая практика подтверждает, что иногда родственники умершего специально скрывают такую информацию.
Таким образом, основанием для оспаривания может быть статус «ничтожное завещание» — это такое завещание, которое недействительно с момента, когда его составили. Список оснований для того, чтобы считать его ничтожным, примерно такой:
- завещатель был недееспособным;
- завещание совершено через представителя;
- завещание совершено двумя или более гражданами;
- завещание совершено не в письменной форме или не удостоверено;
- завещание совершено без присутствия свидетелей в чрезвычайной ситуации, когда невозможно обратиться к нотариусу.
На оспаривание такого завещания есть 3 года.
Какое завещание нельзя оспорить
Нельзя оспорить завещание на квартиру или другое имущество, если оно не вступило в силу, то есть до смерти владельца имущества. Суд просто не примет дело.
Кроме того, завещание не подлежит оспариванию, если в качестве основания для этого планируется использовать описки, опечатки и другие незначительные нарушения порядка составления. Суд откажет в удовлетворении требований, если установит, что такие нарушения не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
В какой срок можно оспорить завещание
Сроки зависят от того, к какой форме относится наследственная бумага. Завещания разделяются на оспариваемые и ничтожные. Ничтожными считаются документы, составленные не по форме, или при наличии условий, противоречащих закону.
Ничтожное завещание оспаривается в течение трех лет с момента открытия наследства. А оспариваемое завещание умершего можно опротестовать в течение одного года.
Допустим, есть подозрение, что в завещании стоит поддельная подпись. Это основание, чтобы признать его недействительным в силу ничтожности. Срок исковой давности начинается с момента, когда стало известно о начале исполнения завещания. Он не может превышать десяти лет со дня начала исполнения завещания.
Можно ли частично оспорить завещание
Наследники вправе затеять судебный процесс о признании оспоримого завещания недействительным полностью либо же о признании недействительными некоторых его частей.
Если в завещании есть основания для признания его ничтожным, то его нельзя оспорить частично, и тогда оно признается недействительным целиком.
Как оспорить завещание на наследство
Единственный вариант оспорить завещание в России — в суде. Если основания для оспаривания есть, нужно готовить иск.
Как подготовить иск
В иске следует требовать признания завещания недействительным, объяснить, как именно нарушены права, и изложить требования в отношении имущества. Важно, чтобы иск не превратился в эмоционально заряженное художественное произведение: нужны четко изложенные сухие факты.
Иск о признании завещания недействительным нужно предъявлять к наследникам, которые, по мнению истца, незаконно завладели имуществом.
Если оспаривается завещание на недвижимость, иск при необходимости нужно предъявлять к департаментам имущества. Нотариусов, которые удостоверяли завещание, обычно привлекают в суд в качестве третьих лиц. Но они могут быть и ответчиками. Например, если наследников нет.
В заявлении нужно указать:
- наименование суда;
- фамилию, имя и отчество истца, адрес;
- данные об ответчике, которые есть у истца: фамилию, имя, отчество, адрес и другие доступные сведения;
- причину иска;
- доказательства, подтверждающие статус «недействительный». Это могут быть справки и медицинские заключения о признании наследодателя недееспособным, экспертные заключения о подделке подписи на завещании, документы, подтверждающие родство с наследодателем.
Оспаривание завещания — платный процесс. Госпошлина составляет 300 рублей.
Что делать дальше
Предстоит идти в суд по месту жительства ответчиков или нахождения имущества, если в иске содержится заявление о признании собственности на него.
Стоит заложить время на участие в судебных заседаниях — нужно будет присутствовать, чтобы отстаивать свою позицию. В суде дело рассматривается в течение двух месяцев с даты поступления заявления.
Что будет, если завещание признают недействительным
Тут два основных варианта развития событий.
Если завещание признают недействительным в полном объеме, то все перечисленное в нем имущество будет распределено между наследниками согласно установленной законом очереди. Второй вариант — в соответствии с ранее составленным завещанием.
Если завещание признано недействительным частично, то наследование определяет закон или ранее составленное завещание именно в этой части.
Может быть и так, что положенное по судебному решению имущество истребовать невозможно, например оно продано наследником по недействительному завещанию. Тогда можно обратиться в суд с новым требованием — о денежной компенсации.