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Сбер помог дольщикам получить квартиры, достроив дома за банкротами-застройщиками

Дата публикации: 06 июл 2023
Сбер помог дольщикам получить квартиры, достроив дома за банкротами-застройщиками

Сбер достроил жилые комплексы в Подмосковье за компаниями-банкротами и реализовал недвижимость более чем на 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы помогли дольщикам получить свои квартиры, взяв на себя обязательства по завершению строительства жилья после банкротства застройщиков. В результате проекты двух жилых комплексов оказались успешными — мы в короткие сроки реализовали в них 70% объектов и планируем полностью распродать их в течение нынешнего года», — сообщил журналистам Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России.

Как правильно составить претензию застройщику

Банк реализовал квартиры и машино-места в достроенных за застройщиками-банкротами домах на сумму свыше 3,6 млрд рублей. Речь идет о подмосковных жилых комплексах, включая ЖК «Котельнические высотки» и «Гвардейский», где продано 400 объектов.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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