Сбер планирует выдать ипотеку на 300 млрд рублей по итогам марта
Сбербанк отмечает рост спроса на ипотеку в первом квартале 2023 года. Даже в январе, который считается «низким сезоном», россияне оформили ипотеку Сбера на общую сумму 171 млрд рублей, а в феврале этот показатель вырос до 247 млрд рублей.
По итогам марта спрос на ипотеку превысит 300 млрд рублей, ожидают аналитики Домклик. За первый квартал объем выдач ипотеки Сбера составит почти 720 млрд рублей.
Значительную долю в общем объёме выдач занимает льготная ипотека. В Сбере ожидают, что она составит 42% всех выдач в январе — марте 2023 года.
Так, в первом квартале 2023 года банк планирует выдать 140 млрд руб. жилищных кредитов по семейной ипотеке, 125 млрд руб. по ипотеке с господдержкой, 22 млрд руб. по Дальневосточной ипотеке и 13 млрд руб. по ипотеке для IT. Итого — 300 млрд руб. В сравнении с первым кварталом 2022 года объём льготных жилищных кредитов, которые россияне взяли в Сбере, увеличился на 21%.
Усиливается спрос на ипотеку на вторичное жильё — 72% всех сделок в 2023 году. По данным Домклик, этому способствовало снижение цен. А удержать спрос на новостройки помогло расширение семейной и IT-ипотеки.
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Что изменилось в льготной ипотеке
Напомним, что ранее СберБанк начал принимать заявки по семейной ипотеке на новых условиях. Теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке либо построить жилой дом.
Кроме того, с 1 января 2023 года программа семейная ипотека была улучшена: возможность оформить ипотеку получили семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. До этого программа распространялась только на семьи, где дети родились в 2018 году и позже либо есть ребёнок с инвалидностью.
Также в январе Сбер улучшил условия льготной ипотеки для IT в соответствии с решением Правительства России.
В числе изменений — смягчение требований по минимальному ежемесячному доходу. Для городов-миллионников, кроме Москвы, она снижена со 150 тыс. рублей до 120 тыс., для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. Для жителей Москвы нижняя планка не изменилась — 150 тыс. рублей. Также IT-ипотеку в Сбере могут получить молодые специалисты с 18 лет, а не с 22 лет, как раньше. А предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет.