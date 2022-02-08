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Сбер и «КВС» снизили ставку по ипотеке до 0,01% в рамках партнерской программы

Дата публикации: 08 фев 2022
Сбер и «КВС» снизили ставку по ипотеке до 0,01% в рамках партнерской программы

СберБанк и компания «КВС» представили новую ипотечную программу со ставкой 0,01% на первый год кредитования. Эксклюзивное предложение действует для покупателей квартир в Олимпийских кварталах «ЮгТаун» (Пушкинский район Санкт-Петербурга) и ЖК «Ясно.Янино» (Ленинградская область).

Новая программа сочетает в себе субсидирование ипотеки от застройщика и отсрочку по уплате основного долга. Благодаря этому ежемесячный платёж можно максимально снизить на первый или первые два года кредитования — на выбор клиента. В течение льготного периода клиент оплачивает только проценты, без погашения основного долга — по ставке от 0,01%, сниженной за счёт застройщика.

Это уникальная программа, которая выгодна и удобна покупателям. Особенно тем, кому важно сэкономить на ипотеке на этапе строительства дома. А также тем, кто арендует жильё или планирует продать старую квартиру сразу после переезда в новую, чтобы погасить кредит. Получаются по-настоящему доступные условия для покупки квартир.

Сбер и «КВС» снизили ставку по ипотеке до 0,01% в рамках партнерской программы №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Оформить ипотеку со ставкой 0,01% на первый год кредитования можно в рамках программ «Семейная ипотека» и «Господдержка 2020». Со второго года ставка составит от 4,7% и от 5,85% соответственно. Напомним, что семейной ипотекой могут воспользоваться родители ребенка, родившегося в 2018 году или позже, а также ребенка с инвалидностью. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Программой господдержки могут воспользоваться все граждане России, но в кредит можно взять не более 3 млн рублей. 

Для нас очень важно обеспечить доступность жилья в любой рыночной ситуации: в том числе, в условиях роста ключевой ставки и ставок по кредитам. Именно поэтому мы совместно со СберБанком разработали программу субсидирования ипотеки с отсрочкой по уплате основного долга. Для некоторых покупателей это может стать единственным способом приобрести жильё.

Анжелика Альшаева
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС»

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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