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Сбер ожидает рост ипотечного кредитования до 21% в 2023 году

Дата публикации: 03 авг 2023
Сбер ожидает рост ипотечного кредитования до 21% в 2023 году

Объём ипотечного кредитования по итогам 2023 года в России вырастет до 21%. Об этом сообщил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

«Сейчас ипотека растёт практически быстрее всех в розничном кредитовании. Наш прогноз по розничному кредитованию в целом мы обозначили, порядка 19-21%, это соответствует и ипотеке тоже», — сказал Скворцов.

Сбербанк также повысил прогноз по росту розничного кредитного портфеля по итогам 2023 года до 19-21% с 14-16% ранее.

Как посчитали аналитики Домклик, за первые 6 месяцев 2023 Сбером было оформлено более 132 тыс. ипотечных сделок, что на 38% превышает показатель первого полугодия 2022 года, и на 11% — 2021 года.

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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