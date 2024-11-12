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Сбер и MR Group запустили ипотеку со специальными условиями

Новости
12 нояб 2024
24K
Сбер и MR Group запустили ипотеку со специальными условиями
Содержание

Проекты девелопера MR Group принимают участие в акции «Зелёный день» от Сбербанка, которая в 2024 году продлится до 21 ноября. Покупателям предлагаются дополнительные скидки: 0,5% к ипотечной ставке — от Сбербанка, и 1% от всей стоимости квартиры — от MR Group.

Скидка на ипотеку от Сбера действует на приобретение объектов недвижимости по базовым ипотечным программам, без госпрограмм.

На какие ЖК действует скидка от застройщика

Акция затрагивает следующие проекты MR Group:

«В действующих рыночных условиях мы стремимся быть гибкими, предоставляя возможности для улучшения жилищных условий — в том числе, с помощью комфортных параметров кредитования, программ беспроцентной рассрочки и дополнительных скидок. Так, в одном из самых востребованных у покупателей проекте — жилом комплексе Symphony 34 — спецпредложение позволяет сэкономить на приобретении четырехкомнатной квартиры примерно 11 млн рублей», — комментирует заместитель генерального директора по продажам и digital-маркетингу MR Group Леонид Савков.

Действуют ли скидки на проекты бизнес-класса

Да, выгодные условия покупки распространяются на реализующиеся в престижных столичных районах проекты премиум и бизнес-класса. В этом году девелопер вывел на рынок три новых проекта бизнес-класса.

Так, в Можайском районе Москвы возводится жилой квартал SET — семейный комплекс, в котором предусмотрены квартиры большой площади с удобным внутренним зонированием пространства, например, с выделением рабочей зоны в спальне. В некоторых трех- и четырехкомнатных вариантах окна выходят на 3 стороны света. На старте продаж лоты можно приобрести от 10,6 млн рублей.

ЖК CITYZEN. Новый городской кластер расположен в сердце района Покровское-Стрешнево, в престижном СЗАО, в 3 мин. пешком от метро и D2 «Тушинская», в окружении парков и скверов.
ЖК CITYZEN. Новый городской кластер расположен в сердце района Покровское-Стрешнево, в престижном СЗАО, в 3 мин. пешком от метро и D2 «Тушинская», в окружении парков и скверов.

В той же локации строится мультиквартал VEER, который ориентирован на широкую аудиторию с присущими современной молодежи прогрессивными взглядами на жизнь. Каждая квартира является уникальной благодаря более чем 200 планировочным решениям. Высота потолков в жилых пространствах достигает 3,4 м. Минимальная стоимость жилого пространства начинается от 12 млн рублей.

В этом году на рынке также анонсирован мультиквартал CITYZEN, который строится в районе Покровское-Стрешнево. В экспозиции лоты без отделки стартуют от 10,9 млн рублей. Покупатели могут выбрать варианты с такими планировочными элементами, как мастер-спальни, гардеробные и постирочные.

Выбрать квартиру от MR Group

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Москва
Новости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
А вы хотели бы купить квартиру со скидкой?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии9
С
Сирена Р.
17 нояб 2024

Здравствуйте! Ипотеку могу взять без взноса?

Домклик
18 нояб 2024

Сирена Р.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Л
Людмила К.
14 нояб 2024

Да я думаю со скидкой хорошо было бы всем у всех почти дети мужья на войне кто будет их обеспечивать

М
Максим И.
13 нояб 2024

Верно ли я понимаю, что по семейной ипотеке нельзя претендовать на скидку в 1.5%?

Домклик
13 нояб 2024

Максим И.здравствуйте! Скидка на ипотеку от Сбера действует на приобретение объектов недвижимости по базовым ипотечным программам, без госпрограмм.

А
Александр В.
13 нояб 2024

На сельскую ипотеку были выделены деньги, когда возобновят?

Домклик
13 нояб 2024

Александр В.здравствуйте! На сегодняшний момент по программе «Сельская ипотека» исчерпаны лимиты. Точные условия будут известны, после того, как лимиты будут выделены и запись на сделку возобновится.

Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

М
Марина К.
12 нояб 2024

Когда возобновляться лимита на выдачу семейной ипотеки?

Домклик
12 нояб 2024

Марина К.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

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