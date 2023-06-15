Сбер и ДОМ.РФ будут вместе повышать доступность жилищных программ в России
Сбер и единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме.
Сбер и ДОМ.РФ будут вместе совершенствовать целевые программы и механизмы, направленные на улучшение жилищных условий жителей страны, финансируемых из федерального и региональных бюджетов, и разрабатывать новые программы, включая те, где используются государственные жилищные сертификаты и аренда жилья.
Также Сбер и ДОМ.РФ будут повышать информированность среди людей о способах улучшения жилищных условий и доступных мерах господдержки.
Ипотека Сбера уже помогла миллионам россиян улучшить свои жилищные условия. И огромную позитивную роль в этом сыграли государственные механизмы льготного жилищного кредитования, которые делают ипотеку ещё доступнее для различных категорий граждан и стимулируют жилищное строительство во всех регионах страны. Уверен, что вместе с ДОМ.РФ мы усовершенствуем действующие программы жилищной поддержки граждан, что поможет ещё большему числу россиян переехать в собственный дом или квартиру.
Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс отметил, что господдержка — важный инструмент улучшения жилищных условий граждан.
«ДОМ.РФ является оператором льготных жилищных программ, господдержка — важный инструмент улучшения жилищных условий граждан. Сотрудничество со Сбербанком — одним из крупнейших финансовых институтов — в рамках подписанного сегодня меморандума обеспечит нам взаимодействие с целью разработки адресных мер поддержки граждан и масштабирования наиболее эффективных программ», — подчеркнул он.