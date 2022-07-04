С начала года в Москве построили 3 миллиона «квадратов» жилья
С начала 2022 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию около 5,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Строительство идет с опережающими темпами, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Из общего количества «квадратов» 3 миллиона приходится на жилое строительство. Также, по словам Бочкарева, особое внимание уделяется возведению объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц и детских садов. С начала года в столице открылось 30 таких объектов, при этом половина возведена на средства инвесторов.
Что строится в Москве
Правительство Москвы активно запускает и поддерживает проекты в сфере строительства. Самыми крупными и долгосрочными могут считаться программа реновации ветхого жилья и программа редевелопмента промзон.
Программа реновации жилья была запущена в 2017 году. В список домов под расселение попали 5 175 зданий, на данном этапе утверждено 556 стартовых площадок с потенциалом строительства 8,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Кроме того, программа предполагает и возведение социальной инфраструктуры.
Программа редевелопмента промзон действует с 2011 года. На месте старых заводов и складов появляются жилые дома, коммерческая недвижимость и другая инфраструктура. С момента старта программы в промзонах города было возведено более 32 миллионов квадратных метров, из них 22 миллиона приходится на жилую недвижимость.
Кроме того, столичные власти активно застраивают территорию Новой Москвы. До 2032 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) планируется построить 20 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Одновременно с жильем строятся дороги, а также вся необходимая социальная инфраструктура.