Как найти и купить квартиру, которая уже прошла юридическую проверку
На Домклик появились объявления о продаже квартир на вторичном рынке с отметкой «Проверено юристами». Объекты, отмеченные соответствующим значком, прошли юридическую проверку с помощью сервиса Домклик. По таким квартирам уже готово правовое заключение с рекомендациями о том, как провести безопасную сделку.
Зачем нужна юридическая проверка недвижимости
Любая квартира, которая продаётся на вторичном рынке, имеет свою историю. Смена собственников, выделение долей, дарение, передача по наследству — все эти факты требуют проверки. Ошибки, допущенные при оформлении сделок в прошлом, могут привести к утрате либо ограничению права собственности покупателя. Именно поэтому перед покупкой квартиры нужно провести тщательный и глубокий анализ документов, истории переходов права и самих участников сделки.
Юридическая проверка помогает выявить неочевидные, но существенные риски для покупателя недвижимости и принять верное решение.
Как найти проверенные квартиры на Домклик
Объявления о продаже квартир, которые уже прошли юридическую проверку, можно найти на главной странице Домклик в блоке «Проверено юристами».
Также при поиске жилья на Домклик можно подключить фильтр «Проверено юристами», после чего система выдаст объявления только с проверенными квартирами.
Обратите внимание, что объявления могут быть отмечены сразу двумя значками — «Проверено юристами» и «Выгодное предложение». Это значит, что квартира не только прошла юридическую проверку, но и продаётся по цене ниже рынка.
Такая маркировка объявлений позволяет отметить преимущества объекта ещё до того, как вы ознакомитесь с его описанием.
Найти квартиру со значком «Проверено юристами»
Обращаем ваще внимание, что квартиры с данным фильтром не имеют сертификата на возмещение стоимости, и для покупателя не предусмотрены консультации с юристом