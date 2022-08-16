Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
13K

Как найти и купить квартиру, которая уже прошла юридическую проверку

Дата публикации: 16 авг 2022
Как найти и купить квартиру, которая уже прошла юридическую проверку
Содержание

На Домклик появились объявления о продаже квартир на вторичном рынке с отметкой «Проверено юристами». Объекты, отмеченные соответствующим значком, прошли юридическую проверку с помощью сервиса Домклик. По таким квартирам уже готово правовое заключение с рекомендациями о том, как провести безопасную сделку.

Зачем нужна юридическая проверка недвижимости

Любая квартира, которая продаётся на вторичном рынке, имеет свою историю. Смена собственников, выделение долей, дарение, передача по наследству  — все эти факты требуют проверки. Ошибки, допущенные при оформлении сделок в прошлом, могут привести к утрате либо ограничению права собственности покупателя. Именно поэтому перед покупкой квартиры нужно провести тщательный и глубокий анализ документов, истории переходов права и самих участников сделки.

Юридическая проверка помогает выявить неочевидные, но существенные риски для покупателя недвижимости и принять верное решение.

Как найти проверенные квартиры на Домклик

Объявления о продаже квартир, которые уже прошли юридическую проверку, можно найти на главной странице Домклик в блоке «Проверено юристами».

«Проверено юристами»: как найти и купить квартиру, которая уже прошла правовую экспертизу №1

Также при поиске жилья на Домклик можно подключить фильтр «Проверено юристами», после чего система выдаст объявления только с проверенными квартирами.

Обратите внимание, что объявления могут быть отмечены сразу двумя значками — «Проверено юристами» и «Выгодное предложение». Это значит, что квартира не только прошла юридическую проверку, но и продаётся по цене ниже рынка.

«Проверено юристами»: как найти и купить юридически чистую квартиру №1

Такая маркировка объявлений позволяет отметить преимущества объекта ещё до того, как вы ознакомитесь с его описанием.

Найти квартиру со значком «Проверено юристами»

Обращаем ваще внимание, что квартиры с данным фильтром не имеют сертификата на возмещение стоимости, и для покупателя не предусмотрены консультации с юристом

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Как выбрать квартиру: сервис сравнения недвижимости онлайн от Домклик
49K
Зачем нужна юридическая проверка недвижимости
112K
Как найти и купить недвижимость на Домклик: инструкция с видео
55K
«Выгодные предложения»: как купить квартиру по цене ниже рыночной
11K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
801
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал