Рост ипотечного рынка в июле составил 2,5%
Темпы роста ипотечного кредитования в российских банках в июле сохранили июньские позиции, составив 2,5%. Об этом сообщается в материалах Центробанка.
Согласно опубликованным данным, рост отмечался в основном за счет первичного рынка. В то же время объем ипотечного портфеля достиг 15,9 трлн руб.
При этом выдачи льготной ипотеки выросли на 12% благодаря программам «Семейная ипотека» и «Господдержка», что регулятор связывает с желанием людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.
Аналитика Домклик
Спрос на льготные ипотечные программы в Сбере бьёт рекорды третий месяц подряд: в июле количество выдач составило 48,6 тысяч. По данным аналитиков Домклик, это на 17,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Доля льготной ипотеки в общем числе выдач также выросла и достигла 42,1%.
За июль число сделок по «Господдержке», по данным аналитиков Домклик, возросло на 19,7%, по «Семейной ипотеке» — на 13,6%, по «Ипотеке для IT» — на 31,1%.