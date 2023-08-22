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Рост ипотечного рынка в июле составил 2,5%

Дата публикации: 22 авг 2023
Рост ипотечного рынка в июле составил 2,5%

Темпы роста ипотечного кредитования в российских банках в июле сохранили июньские позиции, составив 2,5%. Об этом сообщается в материалах Центробанка.

Согласно опубликованным данным, рост отмечался в основном за счет первичного рынка. В то же время объем ипотечного портфеля достиг 15,9 трлн руб.

При этом выдачи льготной ипотеки выросли на 12% благодаря программам «‎Семейная ипотека»‎ и «Господдержка», что регулятор связывает с желанием людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.

Аналитика Домклик

Спрос на льготные ипотечные программы в Сбере бьёт рекорды третий месяц подряд: в июле количество выдач составило 48,6 тысяч. По данным аналитиков Домклик, это на 17,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Доля льготной ипотеки в общем числе выдач также выросла и достигла 42,1%.

За июль число сделок по «Господдержке», по данным аналитиков Домклик, возросло на 19,7%, по «Семейной ипотеке» — на 13,6%, по «Ипотеке для IT» — на 31,1%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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