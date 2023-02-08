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Россияне в 3 раза чаще стали оформлять ипотеку на строительство своего дома

Дата публикации: 08 фев 2023
Россияне в 3 раза чаще стали оформлять ипотеку на строительство своего дома

Популярность ипотеки на частные дома в России по итогам 2022 года выросла в 3 раза, сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

«Количество ипотечных кредитов на частные дома в РФ за год выросло в 3 раза», — рассказал Файзуллин во время правительственного часа. 

Как показывают опросы, 70% граждан хотят жить в своем доме, отметил министр. Он подчеркнул, что такое жилье нужно делать доступным, а его строительство — максимально простым.

Глава ведомства напомнил, что с 1 июня 2022 года было принято решение о распространении льготной ипотеки на строительство дома своими силами.

Напомним, сейчас в Сбере действует несколько ипотечных программ, в том числе льготных, которые позволяют взять кредит на строительство дома:

Последние 4 программы — льготные и субсидируются государством, поэтому ставки по ним ниже.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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