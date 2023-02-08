Россияне в 3 раза чаще стали оформлять ипотеку на строительство своего дома
Популярность ипотеки на частные дома в России по итогам 2022 года выросла в 3 раза, сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
«Количество ипотечных кредитов на частные дома в РФ за год выросло в 3 раза», — рассказал Файзуллин во время правительственного часа.
Как показывают опросы, 70% граждан хотят жить в своем доме, отметил министр. Он подчеркнул, что такое жилье нужно делать доступным, а его строительство — максимально простым.
Глава ведомства напомнил, что с 1 июня 2022 года было принято решение о распространении льготной ипотеки на строительство дома своими силами.
Напомним, сейчас в Сбере действует несколько ипотечных программ, в том числе льготных, которые позволяют взять кредит на строительство дома:
Последние 4 программы — льготные и субсидируются государством, поэтому ставки по ним ниже.