Россияне стали меньше тратить на платежи по ипотеке
Доступность ипотеки на новостройки выросла за год. В ноябре 2021 года заемщики выделяли в среднем 37,5% дохода на ежемесячный платеж по ипотеке, в ноябре 2022 года показатель снизился и теперь составляет — 30,3%, сообщил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.
«Наши новые заемщики сейчас отдают около 30% на уплату на ипотечного кредита. Вы видите, что показатель снижается. Год назад он был в районе 40%», — сказал Николай Васёв на конференции Сбербанка «Время изменений: итоги года и новые вызовы в отрасли».
По его словам, на уменьшение ежемесячного платежа повлияло снижение ставок.
В то же время соотношение дохода клиента к стоимости к 1 кв. м жилья на первичном рынке, наоборот, немного выросло с 44,5% в ноябре 2021 года до 48,2% в ноябре 2022-го.
Ипотечные программы с самыми низкими ставками
Самые низкие ставки сегодня действуют на ипотеку с господдержкой, семейную ипотеку и ипотеку для IT-специалистов, заявил ранее Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. При этом ипотека с господдержкой остается одной из самых популярных льготных ипотечных программ Сбера.
Так, по данным аналитиков Домклик, в ноябре по семейной ипотеке люди оформили 6,3 тыс. кредитов на общую сумму 27,3 млрд рублей. Это больше, чем в октябре, в количественном выражении — на 21%, в денежном — на 19% (тогда было выдано 5,2 тыс. кредитов на 23 млрд рублей). По программе «Господдержка» в ноябре этого года граждане взяли ипотеку на 64,3 млрд рублей (в октябре — 54 млрд рублей, рост на 19%).
Напомним, что ипотека с господдержкой действует до конца 2022 года — решение о ее продлении на текущий момент не принято.