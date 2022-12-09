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Новости
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Россияне стали меньше тратить на платежи по ипотеке

Дата публикации: 09 дек 2022
Россияне стали меньше тратить на платежи по ипотеке

Доступность ипотеки на новостройки выросла за год. В ноябре 2021 года заемщики выделяли в среднем 37,5% дохода на ежемесячный платеж по ипотеке, в ноябре 2022 года показатель снизился и теперь составляет — 30,3%, сообщил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

«Наши новые заемщики сейчас отдают около 30% на уплату на ипотечного кредита. Вы видите, что показатель снижается. Год назад он был в районе 40%», — сказал Николай Васёв на конференции Сбербанка «Время изменений: итоги года и новые вызовы в отрасли».

По его словам, на уменьшение ежемесячного платежа повлияло снижение ставок.

В то же время соотношение дохода клиента к стоимости к 1 кв. м жилья на первичном рынке, наоборот, немного выросло с 44,5% в ноябре 2021 года до 48,2% в ноябре 2022-го.

Ипотечные программы с самыми низкими ставками

Самые низкие ставки сегодня действуют на ипотеку с господдержкойсемейную ипотеку и ипотеку для IT-специалистов, заявил ранее Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. При этом ипотека с господдержкой остается одной из самых популярных льготных ипотечных программ Сбера.

Так, по данным аналитиков Домклик, в ноябре по семейной ипотеке люди оформили 6,3 тыс. кредитов на общую сумму 27,3 млрд рублей. Это больше, чем в октябре, в количественном выражении — на 21%, в денежном — на 19% (тогда было выдано 5,2 тыс. кредитов на 23 млрд рублей). По программе «Господдержка» в ноябре этого года граждане взяли ипотеку на 64,3 млрд рублей (в октябре — 54 млрд рублей, рост на 19%).

Напомним, что ипотека с господдержкой действует до конца 2022 года — решение о ее продлении на текущий момент не принято. 

Узнать,как получить ипотеку с господдержкой

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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