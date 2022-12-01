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Темпы ввода нового жилья в России обновят рекорд по итогам 2022 года

Дата публикации: 01 дек 2022
Темпы ввода нового жилья в России обновят рекорд по итогам 2022 года

Почти 92 млн кв. м нового жилья построено и введено в России за неполный 2022 год. Это столько же, сколько за весь прошлый год, когда были достигнуты рекордные за новейшую историю показатели, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

«По оперативным данным от регионов за 11 месяцев уже введено порядка 92 млн кв. м жилья. Это столько же, сколько было введено за весь прошлый год, так что, как вчера на открытии социальных объектов говорил президент, ожидаем рекорда по итогам года!», — написал он в своем Telegram-канале.

В 2021 году ввод жилья в стране достиг 92,6 млн кв. м. Годом ранее итоговый показатель составил 82,2 млн кв. м.

Ранее новый рекорд по жилищному строительству в 2022 году спрогнозировал президент России Владимир Путин. По его словам, на сегодняшний день уже 3 миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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