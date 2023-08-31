Россияне смогут запрещать выдачу кредитов на свое имя
Граждане РФ смогут самостоятельно запрещать выдачу кредитов на свое имя. Предложенную Центробанком инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщил ТАСС председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.
«Граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет не будет касаться займов, обеспеченных транспортным средством или ипотекой. Установить и снять запрет можно будет бесплатно с помощью портала госуслуг или обращения в МФЦ», — прокомментировал Груздев.
Отмечается, что банки и микрофинансовые организации будут обязаны до заключения соглашения запросить у всех квалифицированных кредитных бюро сведения о наличии подобного запрета со стороны клиента. В случае установления запрета в выдаче кредита должно быть отказано, уточнил он.
Среди нововведений также есть «период охлаждения» для снятия запрета. То есть взять кредит потенциальный заемщик может только на второй день снятия самозапрета, чтобы исключить возможность одномоментного мошенничества.
«Самозапрет на выдачу кредитов является очень актуальной темой, поскольку многие микрокредиты выдаются на основании подтверждения, например по SMS», — подчеркнул Груздев.
Напомним, что ранее ЦБ предложил инициативу, направленную на защиту граждан от ситуаций, когда мошенники пользуются утечкой данных и оформляют кредит или заём на чужое имя.