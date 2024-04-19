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Россияне рассказали, сколько готовы потратить на покупку частного дома

Дата публикации: 19 апр 2024
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на покупку частного дома

Купить дом за городом хотят большинство (65%) опрошенных россиян, потратить на него они готовы 5-10 млн руб. Об этом говорят данные опроса СберНПФ и Домклик.

Кроме этого, 23% рассказали, что приобретут загородную недвижимость, если у них будут деньги, у 8% она уже есть, 4% не хотят ее покупать.

По данным аналитиков Домклик на начало весны, средняя цена частного дома в России составила почти 6 млн руб. Между тем 46% респондентов планируют потратить на покупку 5 млн руб., 34% — 5-10 млн руб. Больше за дом готовы заплатить 10%, столько же опрошенных рассчитывают уложиться в 1 млн руб.

Как показали результаты опроса, 76% россиян хотели бы жить в загородном доме постоянно, 21% — только летом. В качестве инвестиций такую недвижимость собираются приобрести лишь 3% респондентов.

«Большинство опрошенных (71%) возьмут дом мечты в ипотеку. Еще 29% будут копить на эту цель. Тем, кто планирует такую покупку в долгосрочной перспективе — среди участников нашего опроса таких оказалось 19%, — помочь в этом может программа долгосрочных сбережений (ПДС)», — рассказал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

Где самые дорогие и бюджетные дома в России

Аналитики также выяснили, что самые дорогие частные дома в Подмосковье, Ленобласти и Ямало-Ненецком автономном округе. На начало марта их средняя цена была на уровне 19,5 млн руб., 15,8 млн руб. и 9 млн руб. соответственно. Кроме этого, высокая стоимость домов фиксируется в Дагестане (8,2 млн руб.) и Краснодарском крае (7,2 млн руб.).

Самая бюджетная загородная недвижимость в Вологодской (0,75 млн руб.), Новгородской (0,85 млн руб.) и Костромской областях (0,96 млн руб.), а также в Коми (1 млн руб.) и Псковской области (1,1 млн руб.).

Опрос проводился в марте-апреле 2024 года. В исследовании участвовали 1,5 тыс. человек из всех регионов России.

Читайте также: Исследование Домклик: сколько стоят дома с банями в Подмосковье

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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