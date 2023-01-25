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Россияне рассказали о своих предпочтениях в ремонте жилья

Дата публикации: 25 янв 2023
Россияне рассказали о своих предпочтениях в ремонте жилья
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Порядка 40% россиян хотели бы сделать ремонт в 2023 году. Большинство планирует сделать ремонт самостоятельно, не привлекая профессиональные бригады, сообщается в исследовании сервиса «Ремонт со Сберуслугами», которое приводят РБК.

Какой ремонт предпочитают делать россияне

В 2022 году россияне на 12% чаще интересовались ремонтом квартир на вторичном рынке, чем в новостройках. Чаще всего жители заказывали косметический ремонт всей квартиры (в Сберуслуги поступило 45% таких заявок). Капитальный ремонт также был востребован (40%), еще по 5% приходится на чистовую, предчистовую отделку и на дизайн-проект вместе с чистовой отделкой.

Для ремонта квартиры в новостройке треть россиян (33%) заказывают дизайн-проект вместе с чистовой отделкой. Просто на чистовую отделку приходится 27% заявок, 19% собственников интересует капитальный ремонт, 18% заказывают предчистовую отделку и еще 3% проводят в квартире косметический ремонт.

«40% россиян хотели бы сделать ремонт в 2023 году. Большинство планирует несложный косметический ремонт некоторых помещений — именно такие работы предпочитают выполнять самостоятельно, без привлечения профессиональных бригад. Например, переклейку обоев, покраску стен, демонтаж и установку светильников», — комментирует руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со Сберуслугами» Полина Цветкова.

Сколько готовы потратить

По данным совместного исследования «СберСтрахования» и сервиса «Ремонт со СберУслугами», 67% россиян хотят отремонтировать жилье, потратив менее 1 млн руб. на ремонт. Превысить эту ценовую планку и отремонтировать квартиру на 1–2 млн руб. готовы 15%. Не против сделать ремонт за 2–3 млн руб. 11%, а еще 6% готовы потратить более 3 млн руб.

Ремонт со СберУслугами

Сервис «Ремонт со СберУслугами» помогает создать и воплотить дизайн-проект нового дома, заказать косметический ремонт или ремонт одной комнаты.

Преимущества сервиса:

  • Безопасная оплата. Средства заказчика размещаются на защищенном счете и перечисляются исполнителю только после приемки работ.
  • Проверенные исполнители. Исполнители прошли юридическую проверку и дают гарантию на выполненные работы.
  • Персональный менеджер. Внимательный сотрудник службы поддержки будет рядом на протяжении всего ремонта и ответит на все вопросы заказчика.

Достаточно оставить заявку на выполнение работ, и менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали и выбрать ремонтную компанию под запрос.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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