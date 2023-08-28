Россияне построили более 218 тыс. частных домов в 2023 году
Граждане России построили и поставили на кадастровый учет более 218 тыс. частных домов с начала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.
К июлю совокупная площадь индивидуального жилищного строительства (ИЖС) достигла 30,4 млн кв. м, что составляет 53% от всех построенных за прошлый год частных домов.
«Неизменный лидер по площади построенных населением индивидуальных жилых домов — Центральный федеральный округ, в I полугодии на него пришлось свыше 8,67 млн кв. м или 29% от всего возведенного за это время фонда ИЖС», — подчеркнул глава службы Олег Скуфинский.
Также частное строительство популярно в Поволжье, где за 6 месяцев этого года построено почти 47,2 тыс. домов на 6,49 млн кв. м. А на третьем месте располагается Южный федеральный округ — 32,7 тыс. объектов ИЖС, площадью в 4,52 млн кв. м.
Согласно данным ЕГРН, наиболее распространенным стройматериалом оказалось дерево, из которого возведено почти 70,8 тыс. объектов ИЖС или 8,21 млн кв. м. Из кирпича построено 44,72 тыс. домов, площадью 7,41 млн кв. м. А наименее популярным стало панельное жилье — всего 3 тыс. построек на 395 тыс. кв. м.
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