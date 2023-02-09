Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
6K

Сбер выдал 57 млрд рублей ипотеки со скидкой 0,7% на ставку

Дата публикации: 09 фев 2023
Сбер выдал 57 млрд рублей ипотеки со скидкой 0,7% на ставку

Ипотеку в Сбере можно взять со скидкой 0,7% на ставку на весь период кредитования. С начала действия такой программы в июне 2022 года россияне оформили ипотеку со скидкой на 57 млрд рублей.

Как получить скидку на ставку

Чтобы получить скидку 0,7% на ставку по ипотеке Сбера, нужно выбрать недвижимость на Домклик, это может быть: квартира, дом, часть дома, таунхаус, комната или апартаменты. А также соблюсти несколько критериев:

  • если приобретается квартира, то она должна продаваться целиком, а не по частям;
  • если приобретается дом, то на участке не должно быть других построек;
  • первоначальный взнос — 20% от стоимости объекта;
  • сумма кредита должна быть не ниже порогового значения, которое зависит от региона.

Скидка применится автоматически при соответствии выбранного объекта условиям программы. Найти объекты, на которые распространяется скидка, — просто. Такие предложения маркируются значком «Скидка на ставку 0,7%». Также можно выбрать в поиске фильтр «Скидка на ставку».

Сбер выдал 57 млрд рублей ипотеки со скидкой 0,7% на ставку №1

Скидка 0,7% суммируется с другими скидками. Например, зарплатный клиент Сбера получает скидку на ставку в размере 1%, при страховании жизни и здоровья заёмщика ставка снизится на 1%, а при электронной регистрации сделки ­­— ещё на 0,3%. Так исходную ставку можно снизить на 3%, что уменьшит переплату по процентам и ежемесячный платёж.

Читайте также: Ответы на популярные вопросы о скидках 0,3% и 0,7% на ставку по ипотеке Сбера на Домклик

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Ответы на популярные вопросы о скидках 0,3% и 0,6% на ставку по ипотеке Сбера на Домклик
57K
Сбер расширил виды недвижимости, которые можно взять в ипотеку без первого взноса
41K
Отчет об оценке: ответы на популярные вопросы
469K
Что делать при наступлении страхового случая
5K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
13
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал