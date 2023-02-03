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Ипотека
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Что делать при наступлении страхового случая

Дата публикации: 03 фев 2023
Что делать при наступлении страхового случая
Содержание

Каждый заёмщик дополнительно оформляет страхование недвижимости и, по желанию, страхование жизни и здоровья. В этой статье расскажем, что делать при наступлении страхового случая. Надеемся, что эта информация вам не пригодится.

Если полис страхования недвижимости или жизни оформлен в СберСтраховании 

Шаг 1. Соберите документы

Чтобы узнать список необходимых документов, пройдите опрос на сайте Сбера:

Шаг 2. Заполните заявление, соберите документы и отправьте их в страховую компанию

Заявить о страховом случае можно в приложении СберБанк Онлайн -> раздел «Страхование» -> найдите свою страховую программу -> нажмите кнопку «Заявить».

Если кнопки «Заявить» нет, сообщить о страховом случае можно ещё несколькими способами:

  • написать в чате приложения СберБанк Онлайн (раздел «Диалоги»);
  • позвонить в контактный центр;
  • прийти в любой офис Сбера.

Как позвонить в контактный центр

  • Из приложения СберБанк Онлайн: нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу -> Найдите раздел «Помощь» -> «Связь с банком» -> Звонок в банк
  • по номеру 900 на территории России
  • по номеру +7-495-500-55-50 из любой точки мира

Как узнать статус решения по заявлению

Этап решения по заявлению вы можете найти в приложении СберБанк Онлайн: найдите свою страховку -> нажмите «История заявлений».

Если полис страхования недвижимости или жизни оформлен в другой компании

Для того, чтобы узнать дальнейшие действия после наступления страхового случая, обратитесь напрямую в свою страховую компанию.

Инструкция
Страхование
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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