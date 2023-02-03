Что делать при наступлении страхового случая
Каждый заёмщик дополнительно оформляет страхование недвижимости и, по желанию, страхование жизни и здоровья. В этой статье расскажем, что делать при наступлении страхового случая. Надеемся, что эта информация вам не пригодится.
Если полис страхования недвижимости или жизни оформлен в СберСтраховании
Шаг 1. Соберите документы
Чтобы узнать список необходимых документов, пройдите опрос на сайте Сбера:
Шаг 2. Заполните заявление, соберите документы и отправьте их в страховую компанию
Заявить о страховом случае можно в приложении СберБанк Онлайн -> раздел «Страхование» -> найдите свою страховую программу -> нажмите кнопку «Заявить».
Если кнопки «Заявить» нет, сообщить о страховом случае можно ещё несколькими способами:
- написать в чате приложения СберБанк Онлайн (раздел «Диалоги»);
- позвонить в контактный центр;
- прийти в любой офис Сбера.
Как позвонить в контактный центр
- Из приложения СберБанк Онлайн: нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу -> Найдите раздел «Помощь» -> «Связь с банком» -> Звонок в банк
- по номеру 900 на территории России
- по номеру +7-495-500-55-50 из любой точки мира
Как узнать статус решения по заявлению
Этап решения по заявлению вы можете найти в приложении СберБанк Онлайн: найдите свою страховку -> нажмите «История заявлений».
Если полис страхования недвижимости или жизни оформлен в другой компании
Для того, чтобы узнать дальнейшие действия после наступления страхового случая, обратитесь напрямую в свою страховую компанию.