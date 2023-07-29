Россиянам при банкротстве сохранят единственное ипотечное жильё
Правительство России поддержало законопроект о сохранении единственного ипотечного жилья человека при банкротстве. Для этого заёмщику нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга, пишут «Известия».
Предполагается, что это защитит граждан, которые исправно погашали ипотеку, но оказались в сложной жизненной ситуации.
Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, и на другое имущество должника.
Сейчас, если гражданин больше не может выплачивать ипотеку, заводится арбитражное дело о признании его банкротом, и банк вправе истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество. Единственное жилье могут продать на торгах, забрать часть средств в счет погашения долга, а остаток вернуть должнику.