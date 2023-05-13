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Россиян хотят обязать готовить проектную документацию при строительстве своих домов

Дата публикации: 13 мая 2023
Россиян хотят обязать готовить проектную документацию при строительстве своих домов

В России граждан могут обязать готовить проектную документацию при самостоятельном строительстве частных домов. Такую инициативу в Минстрой направил Российский союз строителей (РСС), пишут «Известия».

По мнению авторов инициативы, это сделает рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) более цивилизованным и упростит получение ипотеки на ИЖС.

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Также Российский союз строителей предложил ввести обязательство проводить негосударственную экспертизу проекта и независимый строительный надзор при возведении индивидуальных домов.

Эксперты отмечают, что сейчас на рынке ИЖС нет контроля за стройкой, как и требований к архитектурному облику новых малоэтажных поселений. Предложенные меры могут обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, считает председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

Также инициатива позволит обеспечить единообразие индивидуальных жилых домов и сделает прозрачным и понятным предмет сделки как для потенциального покупателя, так и для банков и страховых компаний, прокомментировала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Вместе с тем, это увеличит расходы людей, которые строят дома своими силами. Как пояснил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, разработка полноценного индивидуального проекта может составить 5–10% от полной стоимости его строительства.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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