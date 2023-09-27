Росреестр зарегистрировал рекордное количество сделок с эскроу в Москве
Управление Росреестра по Москве зафиксировало более 86 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов в январе-августе 2023 года. Как сообщила пресс-служба ведомства, это максимальный показатель со момента запуска механизма проектного финансирования.
Результат 8 месяцев текущего года на 23,6% (69,88 тыс.) превышает показатель аналогичного периода прошлого года и на 48,8% выше по сравнению с январем-августом 2021 года (58,05 тыс.).
Отмечается, что доля эскроу составляет 90,4% от общего числа зарегистрированных в столице ДДУ.
При этом в Москве зарегистрировали почти 16,4 тыс. ДДУ, из которых 15,5 тыс. сделок было проведено с использованием эскроу. Согласно данным службы, августовский показатель на 38,6% больше июльского (почти 11,2 тыс.), а также является новым рекордом с момента перехода к программе проектного финансирования долевого строительства.