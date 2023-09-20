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Новости
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Росреестр зафиксировал рекордное количество ипотек в Москве

Дата публикации: 20 сен 2023
Росреестр зафиксировал рекордное количество ипотек в Москве

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало за 8 месяцев 2023 года более 92 тыс. договоров ипотечного кредитования, что на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (почти 70 тыс.) и является максимальным результатом за всю историю наблюдений.

По данным службы, в августе было зарегистрировано 14,2 тыс. ипотечных сделок — на 53% больше, чем в том же месяце прошлого года. 

Росреестр
Росреестр

«В августе в столице впервые был превышен порог в 14 тысяч ипотечных сделок за месяц при покупке квартир. Прошлый рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года – 13 552 договора, что почти на 5% меньше текущего значения», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее Домклик писал, что в России планируют запустить новую социальную ипотеку вместо льготной.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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