Росреестр зафиксировал рекордное количество ипотек в Москве
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало за 8 месяцев 2023 года более 92 тыс. договоров ипотечного кредитования, что на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (почти 70 тыс.) и является максимальным результатом за всю историю наблюдений.
По данным службы, в августе было зарегистрировано 14,2 тыс. ипотечных сделок — на 53% больше, чем в том же месяце прошлого года.
«В августе в столице впервые был превышен порог в 14 тысяч ипотечных сделок за месяц при покупке квартир. Прошлый рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года – 13 552 договора, что почти на 5% меньше текущего значения», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Ранее Домклик писал, что в России планируют запустить новую социальную ипотеку вместо льготной.