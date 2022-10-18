Росреестр зафиксировал новый рекорд по электронным сделкам с недвижимостью в Москве
По данным Росреестра, в сентябре 2022 года в Москве принято рекордное количество электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости — 103,9 тыс.
Данные сентября на 15% превосходят предыдущий рекордный показатель, он был зафиксирован в августе этого года (90,3 тыс.), и почти в два раза больше показателя сентября 2021 года (52,5 тыс.).
Всего c начала текущего года в столице принято 695,2 тыс. заявлений в электронном виде. Как сообщает Росреестр, этот тоже новый рекорд, который почти на 47% превосходит девять месяцев прошлого года (472,3 тыс.).
При этом из полученных за девять месяцев 2022 года онлайн-заявлений зарегистрировано 70,2% (487,7 тыс.) от общего количества. Это также рекордный показатель, который на 28,3% больше января-сентября 2021 года, когда было зарегистрировано 379,9 тыс. электронных заявлений.
Напомним, электронная регистрация позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде.
На Домлик можно купить недвижимость и воспользоваться сервисом «Электронная регистрация» — и при этом получить дополнительную скидку на ставку по ипотеке 0,3%.