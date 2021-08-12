Электронная регистрация права собственности на квартиру на вторичном рынке: инструкция
- Какие документы вы получаете
- Что такое электронная подпись, и как она выглядит
- Как проверить актуальность усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)
- Как прописаться в квартире при электронной форме перехода права собственности
- Что делать при отказе в принятии документов МФЦ или ТСЖ
- Как использовать материнский капитал при электронной регистрации
Инструкция пригодится после электронной регистрации сделки при покупке недвижимости на вторичном рынке — в уже готовой квартире.
Какие документы вы получаете
В ваш личный кабинет или на электронную почту придут все необходимые документы в архиве, включая выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую переход права собственности с УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) регистратора.
Если вы покупатель вторичной недвижимости, вы получите:
- договор купли-продажи с электронными подписями всех участников сделки.
Число полученных выписок и электронных подписей зависит от количества участников сделки.
Что такое электронная подпись, и как она выглядит
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — это электронная подпись, которая создается с привлечением криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ. Гарантом ее подлинности выступает специальный сертификат, выданный аккредитованным удостоверяющим центром.
Электронный документ, подписанный УКЭП, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно. УКЭП — это электронный аналог вашей подписи.Электронная подпись действует 1 год с момента выпуска. В течение срока действия вашей электронной подписи вы сможете подписывать ею другие документы на сделках в СберБанке.
Через год вы не сможете подписывать ею новые документы. При этом ранее подписанные документы не теряют своей юридической силы по истечении этого срока.
В письме УКЭП выглядит как файл с расширением SIG, например «Выписка_ЕГРН.pdf.sig». Если открыть электронную подпись, она будет выглядеть примерно вот так:
Ничего не понятно, потому что это шифр для машин.
В рамках выпуска УКЭП менеджер ипотечного кредита распечатывает вам экземпляр сертификата.
УКЭП не нужна для обслуживания ипотечного кредита, хранить ее не обязательно.
При желании вы можете аннулировать вашу электронную подпись после завершения регистрации сделки и получения документов всеми сторонами-участниками. Для отзыва УКЭП необходимо отсканировать QR-код (находится на листе сертификата), перейти на веб-страницу удостоверяющего центра и отозвать его.
Читайте также: «Электронная подпись: что такое УКЭП в сделках с недвижимостью».
Выписку, которую вы получаете после электронной регистрации, не обязательно предоставлять в госорганы для получения каких-либо услуг согласно 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Госорганы обязаны самостоятельно запросить её в Росреестре, если она необходима.
Как проверить актуальность усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)
Зайдите на портал Госуслуг. На открывшейся странице из списка подписей для подтверждения выберите подтверждение подлинности: «— электронного документа. ЭП — отсоединенная, в формате PKCS#7».
В поле «Выберите документ для проверки» загрузите файл в формате XML или PDF, подпись к которому необходимо проверить.
В поле «Выберите файл для проверки» загрузите подпись в формате SIG.
Введите код с изображения и нажмите «Проверить». Результат проверки отобразится на экране.
Если портал Госуслуг недоступен, воспользуйтесь порталом Контур.Крипто.
Порядок действий тот же. Загрузите проверяемый документ в формате XML или PDF Загрузите файл подписи в формате SIG.
Название файла подписи должно соответствовать названию загруженного документа.
Нажмите «Проверить». Результат проверки отобразится на экране.
Как прописаться в квартире при электронной форме перехода права собственности
Оформить постоянную регистрацию (прописаться) в квартире можно любым из двух способов:
- В МФЦ с заявлением о регистрации по месту жительства
- На портале Госуслуг
Подробнее читайте в материале: «Как прописаться в квартире».
Что делать при отказе в принятии документов МФЦ или ТСЖ
При отказе в принятии документов в МФЦ, ТСЖ, УК или в других органах, принимающих заявление на регистрацию, требуйте официальный отказ с указанием ФИО и должности сотрудника.
Отсканированный отказ отправьте по адресу realty@domclick.ru для эскалации вопроса в вышестоящие инстанции.
Как использовать материнский капитал при электронной регистрации
Для погашения основного долга и уплаты процентов по ипотеке из средств материнского капитала предоставьте в Социальный фонд документы:
- Кредитный договор и его копию
- Паспорт лица, получившего сертификат, и его супруга или супруги
- Свидетельство о браке
- Справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по процентам за пользование кредитом
- В отдельных случаях — СНИЛС, сертификат на материнский капитал, нотариальное обязательство на приобретение жилого помещения для детей
Если при подаче заявления вы не представите выписку из ЕГРН, Социальный фонд сам запросит ее в органах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
Читайте также: «Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция».