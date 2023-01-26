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Росреестр составил топ районов Москвы, где брали квартиры в новостройках в 2022 году

Дата публикации: 26 янв 2023
Росреестр составил топ районов Москвы, где брали квартиры в новостройках в 2022 году
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Управление Росреестра по Москве подвело итоги 2022 года по числу регистраций сделок в новостройках среди столичных округов. Абсолютным лидером по количеству оформленных за год договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве стала Новая Москва.

Тройка лидеров

Больше всего ДДУ в 2022 году оформили в Троицком и Новомосковском (ТиНАО), Западном (ЗАО) и Юго-Восточном (ЮВАО) административных округах.

«Всего в 2022 году в ТиНАО оформлено 24,3% или 29 688 ДДУ от всех первичных договоров. Вторую строчку рейтинга по результатам года занял ЗАО, где зарегистрировали 15,6% (18 976 ДДУ), на третьем месте — ЮВАО с 13,2% (16 134 ДДУ). Суммарно на тройку лидеров пришлось 53,1% всех регистраций ДДУ в Москве по итогам года», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В каких районах новостройки брали реже

Меньше всего сделок в новостройках в январе-декабре 2022 года зарегистрировано в Зеленоградском (ЗелАО) и Центральном (ЦАО)административных округах — на них пришлось 0,9% (1 115 ДДУ) и 1,8% (2 184 ДДУ) соответственно по итогам всего года.

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Юля Тихонова
Автор статьи
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