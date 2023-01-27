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Рекордные 102 миллиона квадратных метров жилья ввели в России в 2022 году

Дата публикации: 27 янв 2023
Рекордные 102 миллиона квадратных метров жилья ввели в России в 2022 году

Рекордные 102 млн кв. м жилья, по данным Росстата, введено в России в 2022 году. Это на 11% больше, чем годом ранее, пишет КоммерсантЪ с круглого стола «Механизмы стимулирования развития рынка жилищного строительства: проектное финансирование и ипотека» в Госдуме.

В частности, ввод многоквартирных домов по итогам года составил 45,5 млн кв. м — это больше, чем по итогам 2021-го, на 4,7%. А жилищное строительство за год достигло 57,2 млн кв. м, что на 16,5% больше, чем в 2021 году.

Вице-премьер Марат Хуснуллин спрогнозировал, что объемы ввода жилья сохранятся на уровне 100 млн кв. м и в 2023 году. Как отметил глава НОСТРОЙ Антон Глушков, этот объем можно считать «гарантированным». По его словам, более 50% жилья, которое вводится в 2023 году, уже нашло своих инвесторов, а дома, которые пока на этапе строительства, будут распроданы в полном объеме.

Дальнейший рост спроса прогнозируют для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на которое распространяются льготные ипотечные программы. Как сообщалось ранее, в 2022 году российские банки втрое увеличили объем выдач ипотеки на ИЖС, и он способен достичь 50% при дальнейшей господдержке.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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