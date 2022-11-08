Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
9 мин
3K

Рейтинг самых продаваемых новостроек Москвы за октябрь 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку

Дата публикации: 08 нояб 2022
Рейтинг самых продаваемых новостроек Москвы за октябрь 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку
Содержание

Аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья за октябрь 2022 года и составили рейтинг 10 самых востребованных новостроек Москвы, в которых клиенты СберБанка чаще всего покупали квартиры в ипотеку.

1. ЖК Бунинские кварталы🏆

Рейтинг самых продаваемых новостроек Москвы за октябрь 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку №1

Лидером рейтинга по количеству ипотечных сделок в октябре 2022 года стал ЖК Бунинские кварталы от застройщика ГК А101. Комплекс строится в Новой Москве, в поселении Сосенское. Бунинские кварталы — это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами.

В шаговой доступности от ЖК строится станция метро «Потаповская» (открытие запланировано на 2024 год). Рядом проектируется автодорога МКАД — Коммунарка — Остафьево.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 6,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 218 843 рубля.

Выбрать квартиру в этом ЖК

2. ЖК Новые Ватутинки

Рейтинг самых продаваемых новостроек Москвы за октябрь 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку №2

На втором месте по популярности находится ЖК Новые Ватутинки от ГК Стройком. Это комфортный и развитый жилой район в центре Новой Москвы, расположенный в окружении живописной природы, город внутри города. Расстояние до МКАД составляет 14 км по Калужскому шоссе. В 12 минутах ходьбы от комплекса строится станция метро «Десеновское». Открытие запланировано на 2026 год. 

На территории ЖК уже работают и строятся детские сады, общеобразовательные школы и муниципальные поликлиники. Благоустроены дворы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, многоуровневый паркинг, места для выгула собак.

Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 198 539 рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года.

Выбрать квартиру в этом ЖК 

3. ЖК Новое Внуково

10 самых продаваемых ЖК июня: выбор пользователей Домклик №1

Третье место рейтинга по числу квартир, купленных в ипотеку, занимает ЖК Новое Внуково от ГК Самолет. Проект строится  в Новой Москве, в экологичном районе на берегу реки Незнайки. Расстояние до МКАД — 24 км, до ближайшей станции метро «Кокошкино» можно за 20 минут дойти пешком. При этом жители комплекса смогут оформить московскую прописку и доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,6 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 208 396 рублей.

Для покупателей действует система скидок — дисконт до 10% на ограниченный пул квартир при 100% оплате или ипотеке. Также есть бонусы за рекомендации (от 30 000 до 60 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.

Выбрать квартиру в этом ЖК

4. ЖК Прокшино

Рейтинг самых продаваемых новостроек Москвы за октябрь 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку №1

ЖК Прокшино от застройщика ГК А101 строится на берегу Хованского пруда в Новой Москве. Комплекс включает в себя жилой район, бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном.

Всего в 500 м от ЖК находится действующая станция «Прокшино» Сокольнической линии метро. По новой скоростной трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (дублёр МКАД) на автомобиле от дома можно за несколько минут выехать на два крупных шоссе.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 270 026 рублей. Возможно предоставление индивидуальных скидок от застройщика.

Выбрать квартиру в этом ЖК

5. МФК Тропарево Парк

Тропарево Парк — это комплекс апартаментов от застройщика ГК Самолет. Проект возводится рядом с Тропаревским лесопарком. Дорога от дома до МКАД на автомобиле занимает меньше минуты. До станции метро «Румянцево» можно дойти за 10 минут пешком.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 6,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 240 882 рубля.

Для покупателей действует система скидок — дисконт до 10% на ограниченный пул квартир при 100% оплате или ипотеке. Также есть бонусы за рекомендации (от 30 000 до 50 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.

Выбрать квартиру в этом ЖК

6. ЖК Алхимово

Топ-10 самых востребованных ЖК на Домклик №1

ЖК Алхимовоот ГК Самолет строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 238 535 рублей. Для покупателей действует система скидок —  при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.

Выбрать квартиру в этом ЖК

7. ЖК Остафьево

Топ-10 самых популярных новостроек на Домклик №4

Масштабный жилой комплекс ЖК Остафьево от ГК Самолет строится в Новой Москве. Расстояние до МКАД — 11 км по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле. Ближайшая станция метро «Бунинская аллея» находится в 10 минутах езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры начинаются от 5,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 207 822 рубля. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации (до 60 000 рублей) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.

Выбрать квартиру в этом ЖК

8. ЖК Скандинавия

Рейтинг самых продаваемых новостроек Москвы за октябрь 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку №1

ЖК Скандинавия от застройщика ГК А101 возводится в Новой Москве, в поселении Сосенское. Название проекта выбрано не случайно — в его основу заложен заложен по-скандинавски сбалансированный стиль жизни, который сочетает в себе удаленность от шума дорог и транспортную доступность, зеленое окружение и близость к мегаполису.

Расстояние от ЖК до МКАД — 6,5 км. Ближайшие станции метро «Теплый стан» и «Коммунарка» находятся в 15 минутах езды. В перспективе рядом с комплексом откроется новая станция метрополитена «Новомосковская».

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры начинаются от 7,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 261 132 рубля. В зависимости от способа покупки (100% оплата, ипотека) клиентам могут предоставляться скидки.

Выбрать квартиру в этом ЖК

9. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)

10 самых продаваемых ЖК июня: выбор пользователей Домклик №1

Современный жилой микрорайон ЖК ЭкоБунино от ГК МИЦ находится в Новой Москве. ЖК имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка». В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 206 903 рубля. Есть скидки от застройщика (обсуждаются индивидуально в офисе продаж).

Выбрать квартиру в этом ЖК

10. ЖК Люблинский парк

Топ-10 новостроек Москвы за июль 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку №1

ЖК Люблинский парк — это квартал для жизни от ГК ПИК, который строится на юго-востоке Москвы, в 30 минутах езды от центра. В шаговой доступности от комплекса находится станция метро «Брастиславская». Также поблизости расположены сразу 2 станции МЦД-2 — «Перерва» и «Депо». Территория комплекса реализована в формате двора-парка.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 5,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 224 667 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 21%.

Выбрать квартиру в этом ЖК

Как получить скидку до 1% при бронировании новостройки на Домклик

При подборе квартиры на Домклик ее можно бесплатно забронировать и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России — их легко найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Размер скидки на ставку составляет 1%, 0,5% или 0,3% в зависимости от застройщика.

Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком. #ИпотекаВернулась

Оставить заявку на подбор квартиры

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Ипотека от 1% и ниже: как застройщики субсидируют ставку банка
222K
Инструкция: приемка квартиры в новостройке
1M
ЖКХ в новостройке: когда и кому платить
60K
Уют внутри мегаполиса: топ-5 новостроек Москвы рядом с парком и метро
4K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
13
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал