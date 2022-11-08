Рейтинг самых продаваемых новостроек Москвы за октябрь 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку
Аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья за октябрь 2022 года и составили рейтинг 10 самых востребованных новостроек Москвы, в которых клиенты СберБанка чаще всего покупали квартиры в ипотеку.
1. ЖК Бунинские кварталы🏆
Лидером рейтинга по количеству ипотечных сделок в октябре 2022 года стал ЖК Бунинские кварталы от застройщика ГК А101. Комплекс строится в Новой Москве, в поселении Сосенское. Бунинские кварталы — это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами.
В шаговой доступности от ЖК строится станция метро «Потаповская» (открытие запланировано на 2024 год). Рядом проектируется автодорога МКАД — Коммунарка — Остафьево.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 6,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 218 843 рубля.
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2. ЖК Новые Ватутинки
На втором месте по популярности находится ЖК Новые Ватутинки от ГК Стройком. Это комфортный и развитый жилой район в центре Новой Москвы, расположенный в окружении живописной природы, город внутри города. Расстояние до МКАД составляет 14 км по Калужскому шоссе. В 12 минутах ходьбы от комплекса строится станция метро «Десеновское». Открытие запланировано на 2026 год.
На территории ЖК уже работают и строятся детские сады, общеобразовательные школы и муниципальные поликлиники. Благоустроены дворы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, многоуровневый паркинг, места для выгула собак.
Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 198 539 рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года.
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3. ЖК Новое Внуково
Третье место рейтинга по числу квартир, купленных в ипотеку, занимает ЖК Новое Внуково от ГК Самолет. Проект строится в Новой Москве, в экологичном районе на берегу реки Незнайки. Расстояние до МКАД — 24 км, до ближайшей станции метро «Кокошкино» можно за 20 минут дойти пешком. При этом жители комплекса смогут оформить московскую прописку и доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,6 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 208 396 рублей.
Для покупателей действует система скидок — дисконт до 10% на ограниченный пул квартир при 100% оплате или ипотеке. Также есть бонусы за рекомендации (от 30 000 до 60 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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4. ЖК Прокшино
ЖК Прокшино от застройщика ГК А101 строится на берегу Хованского пруда в Новой Москве. Комплекс включает в себя жилой район, бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном.
Всего в 500 м от ЖК находится действующая станция «Прокшино» Сокольнической линии метро. По новой скоростной трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (дублёр МКАД) на автомобиле от дома можно за несколько минут выехать на два крупных шоссе.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 270 026 рублей. Возможно предоставление индивидуальных скидок от застройщика.
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5. МФК Тропарево Парк
Тропарево Парк — это комплекс апартаментов от застройщика ГК Самолет. Проект возводится рядом с Тропаревским лесопарком. Дорога от дома до МКАД на автомобиле занимает меньше минуты. До станции метро «Румянцево» можно дойти за 10 минут пешком.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 6,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 240 882 рубля.
Для покупателей действует система скидок — дисконт до 10% на ограниченный пул квартир при 100% оплате или ипотеке. Также есть бонусы за рекомендации (от 30 000 до 50 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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6. ЖК Алхимово
ЖК Алхимовоот ГК Самолет строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 238 535 рублей. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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7. ЖК Остафьево
Масштабный жилой комплекс ЖК Остафьево от ГК Самолет строится в Новой Москве. Расстояние до МКАД — 11 км по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле. Ближайшая станция метро «Бунинская аллея» находится в 10 минутах езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры начинаются от 5,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 207 822 рубля. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации (до 60 000 рублей) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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8. ЖК Скандинавия
ЖК Скандинавия от застройщика ГК А101 возводится в Новой Москве, в поселении Сосенское. Название проекта выбрано не случайно — в его основу заложен заложен по-скандинавски сбалансированный стиль жизни, который сочетает в себе удаленность от шума дорог и транспортную доступность, зеленое окружение и близость к мегаполису.
Расстояние от ЖК до МКАД — 6,5 км. Ближайшие станции метро «Теплый стан» и «Коммунарка» находятся в 15 минутах езды. В перспективе рядом с комплексом откроется новая станция метрополитена «Новомосковская».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры начинаются от 7,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 261 132 рубля. В зависимости от способа покупки (100% оплата, ипотека) клиентам могут предоставляться скидки.
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9. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
Современный жилой микрорайон ЖК ЭкоБунино от ГК МИЦ находится в Новой Москве. ЖК имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка». В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 206 903 рубля. Есть скидки от застройщика (обсуждаются индивидуально в офисе продаж).
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10. ЖК Люблинский парк
ЖК Люблинский парк — это квартал для жизни от ГК ПИК, который строится на юго-востоке Москвы, в 30 минутах езды от центра. В шаговой доступности от комплекса находится станция метро «Брастиславская». Также поблизости расположены сразу 2 станции МЦД-2 — «Перерва» и «Депо». Территория комплекса реализована в формате двора-парка.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 5,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 224 667 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 21%.
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