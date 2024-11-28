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Размер кредитов по «Семейной ипотеке» предложили увеличить

Новости
Дата публикации: 28 нояб 2024
6K
Размер кредитов по «Семейной ипотеке» предложили увеличить

Депутаты попросили премьер-министра России Михаила Мишустина увеличить максимальную сумму кредита по «Семейной ипотеке» до 18 млн руб. и 9 млн руб. при покупке квартиры площадью более 60 «квадратов». Об этом пишут «Известия».

Сейчас базовые лимиты по программе, установленные правительством, 12 млн руб. — для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн руб. — для остальных регионов.

«Госпрограмма льготного жилищного кредитования "Семейная ипотека" действует с 2018 года. За прошедшие шесть лет этот инструмент доказал свою безусловную эффективность. Однако в сложившихся условиях программа требует корректировки в соответствии с непростой экономической ситуацией», — говорится в обращении.

Также депутаты отметили, что ситуацию усугубляет повышение ключевой ставки и подорожание недвижимости. Поэтому они считают необходимым увеличить размер кредита по «Семейной ипотеке» с 12 млн руб. до 18 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, с 6 млн руб. до 9 млн руб. — для остальных регионов. Но только в том случае, если заемщики покупают квартиру площадью более 60 кв. м.

По словам депутатов, которые ссылаются на социологические исследования, около 67% семей с детьми купили бы именно такое жилье, если бы у них была возможность.

«За шесть лет цены на недвижимость в России заметно выросли. При этом размер кредита по "Семейной ипотеке" не менялся с момента запуска льготной программы. Поэтому мы считаем необходимым его сегодня пересмотреть, тем более что решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию», — пояснил один из авторов обращения, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Что вы думаете о такой инициативе?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии19
У
Урфан Р.
5 дней назад

в СПб 3кв стоят от 20м в новых домах!

как молодой семье найти 8 м?, при этом не один банк не разрешает маткап использовать как первоначальный взнос! Семейка используются людьми у которых уже много квартир!

Как то нужно ужесточить и сделать проще для получения людям которым это реально нужно

Увеличить лимит, увеличить маткап

Домклик
5 дней назад

Урфан Р.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление.

Уточним, маткапитал можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке недвижимости. В наших статьях рассказали, как погасить ипотеку материнским капиталом, и как подать заявление на перечисление маткапитала самостоятельно и через Домклик.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Э
Эльвира Г.
6 дней назад

Для семей с маленькими детьми самое лучшее- это возможность купить квартиру на вторичном рынке по семейной ипотеке, чтобы была возможность сразу переехать, так как приходиться платить ипотеку за новостройку, потом год делать ремонт и искать на это деньги, а еще и некоторым платить за съемное жилье. Всё это огромная нагрузка на для семьи с детьми, где мать еще может быть в декрете. И даже, если не в декрете, то за вторым и последующим ребенком уже точно что раз подумают идти или нет, потянет ли отец один столько платежей. Так что в существующем виде ипотека под 6% не молодых семей поддерживает, а застройщиков.

П
Пользователь
6 дней назад

Было бы очень хорошо. Хотим купить жилье побольше, дети растут и уже двушка маловата. У нас в городе жилье дорогое. Кредит в 6млн нам не хватает , было бы 9 млн смогли бы приобрести. Трешка стоит 15млн.

П
Пользователь
6 дней назад

Нужно не только лимиты увеличить, но и снизить сумму первоначального взноса до разумного, хотя бы до 30-35%. Смысла нет в увеличении лимита, если первоначальный взнос 50%, т.к. беру я 9 млн, так семье ещё 9 своих млн надо найти, чтобы ставка была 7% хотя бы. А если ребёнок меньше шести лет, то это либо декрет, либо больничные у мамы, т.е. работает фактически один человек и где найти своих 9 млн.....

О
Олеся Ж.
01 дек 2024

Лучше бы проценты не поднимали по первоначальному взносу, и то лучше было б

Н
Наталья П.
30 нояб 2024

Людям которым 45, 65 также придумали бы. Не ужели только тем у кого маленькие дети, то под 6%. Кто старше и дети постарше, то всё, бери под большой%. Нам же не нужна поддержка от государства. Да и по молодой семье 833000 сейчас даже это не о чем, так как не хватит на первоначальный взнос. Он вырос до 50%.

Домклик
6 дней назад

Наталья П.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. спасибо, что поделились своим мнением.

О
Ольга Х.
29 нояб 2024

Очень верное предложение, не у всех есть первоначальный взнос который был актуален к этим 6 млн

А
Аюша С.
29 нояб 2024

Вы бы лучше зделали так чтобы цены не росли

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