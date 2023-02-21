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Путин предложил выплачивать маткапитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года

Дата публикации: 21 фев 2023
Путин предложил выплачивать маткапитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил выплачивать маткапитал в новых регионах семьям, в которых дети родились с 2007 года.

«Объем бюджетных расходов на поддержку семей в России вырос в разы. Он является самым быстрорастущим разделом Закона о бюджете. <...> Право на такую меру поддержки теперь есть и у граждан России — жителей новых субъектов Российской Федерации. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. То есть, с того момента, как эта программа начала действовать по всей России», — сказал президент.

Он напомнил, что с 1 февраля 2023 года материнский капитал был проиндексирован по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года — на 11,9%. C учетом заложенной в бюджете индексации размер материнского капитала составляет:

  • 586 946 рублей — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. + 188 681 рубль при появлении второго ребенка.
  • 586 946 рублей — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2007 по 2019 год, если до их появления права на материнский капитал не было или он не оформлялся.
  • 775 628 рублей — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не было.

Подробнее о том, как использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2023 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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