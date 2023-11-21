Проектное финансирование ИЖС запустят в России
Критерии проектного финансирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) разработают в России до конца 2023 года. В правительстве рассчитывают, что это позволит максимально распространить на рынок льготные ипотечные программы. Об этом сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
Проектное финансирование — это когда строительство жилья осуществляется застройщиком на средства, полученные в банке в ипотеку. Сбер активно участвует в финансировании застройщиков и кредитует более половины проектов строительства жилья в России.
«Мы ожидаем, что изменения в законодательство будут приняты до конца 2023 года», — рассказал Яковлев на Всероссийском ипотечном марафоне, отметив, что вопросом совместно занимаются Минстрой, Минфин, Центробанк и ДОМ.РФ.
Планируется, что проектное финансирование будет действовать аналогично финансированию строительства многоэтажек.
«Это понятный механизм финансирования для банков. Сегодня банки настороженно относятся к индивидуальным жилым домам, это вопросы проекта, земельного участка, этапов финансирования. В проектном финансировании эти составляющие удается упаковать в единое целое», — отметил он.
Яковлев добавил, что механизм также позволит в полном объеме распространить льготные ипотечные программы на ИЖС.
«Масштаб их распространения и интеграции в банковских продуктах существенно ниже, чем по многоквартирным домам ровно по тем причинам, которые я озвучил, и которые будут решены в рамках механизма проектного финансирования», — пояснил представитель ведомства.