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Новости
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Проектное финансирование ИЖС запустят в России

Дата публикации: 21 нояб 2023
Проектное финансирование ИЖС запустят в России

Критерии проектного финансирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) разработают в России до конца 2023 года. В правительстве рассчитывают, что это позволит максимально распространить на рынок льготные ипотечные программы. Об этом сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Проектное финансирование — это когда строительство жилья осуществляется застройщиком на средства, полученные в банке в ипотеку. Сбер активно участвует в финансировании застройщиков и кредитует более половины проектов строительства жилья в России.

«Мы ожидаем, что изменения в законодательство будут приняты до конца 2023 года», — рассказал Яковлев на Всероссийском ипотечном марафоне, отметив, что вопросом совместно занимаются Минстрой, Минфин, Центробанк и ДОМ.РФ.

Планируется, что проектное финансирование будет действовать аналогично финансированию строительства многоэтажек.

«Это понятный механизм финансирования для банков. Сегодня банки настороженно относятся к индивидуальным жилым домам, это вопросы проекта, земельного участка, этапов финансирования. В проектном финансировании эти составляющие удается упаковать в единое целое», — отметил он.

Яковлев добавил, что механизм также позволит в полном объеме распространить льготные ипотечные программы на ИЖС.

«Масштаб их распространения и интеграции в банковских продуктах существенно ниже, чем по многоквартирным домам ровно по тем причинам, которые я озвучил, и которые будут решены в рамках механизма проектного финансирования», — пояснил представитель ведомства.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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