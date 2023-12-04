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Проект изменений в программу льготной ипотеки внесли в правительство
Дата публикации: 04 дек 2023
Проект изменений условий льготной ипотеки направили на рассмотрение в правительство. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
По его словам, они касаются нескольких аспектов таких программ. Так власти хотят затормозить слишком активный рост выдач ипотеки по льготным ставкам.
«У нас слишком быстрый рост портфеля пошел, и одновременно ухудшение его качества. Я пока не буду говорить, у нас Марат Шакирзянович (Хуснуллин, вице-премьер РФ — ред.) в правительстве отвечает. Проект постановления Минфин уже внес в правительство», — заявил Чебесков «Интерфаксу».
На прошлой неделе сообщалось, что ЦБ и правительство думают над повышением первоначального взноса по льготной ипотеке.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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