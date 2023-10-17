Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
1K

Продажи жилья во вторичке в Москве побили рекорд

Дата публикации: 17 окт 2023
Продажи жилья во вторичке в Москве побили рекорд

Продажи жилья на вторичном рынке в Москве увеличились за 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 32,5%, до рекордных 127,6 тыс. сделок. Об этом сообщило столичное Управление Росреестра.

В сентябре служба зарегистрировала почти 17 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 64% больше, чем в сентябре 2022 года.

Росреестр
Росреестр

«За прошедший месяц на вторичном рынке жилья оформлено на 562 сделки меньше августа, что говорит о незначительном перетекании спроса на первичный рынок. Тем не менее сентябрь стал максимальным по числу переходов прав с 2008 года, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос более чем в полтора раза», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в третьем квартале зарегистрировано порядка 50 тыс. договоров — это абсолютный максимум за все время.

Читайте также: Что лучше: новостройка или вторичка

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
502K
Сколько дней занимает продажа квартир на вторичном рынке в крупнейших регионах РФ: исследование Домклик
13K
Что такое флиппинг и сколько можно заработать на перепродаже вторички
71K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
32
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
871
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал