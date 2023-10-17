Продажи жилья во вторичке в Москве побили рекорд
Продажи жилья на вторичном рынке в Москве увеличились за 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 32,5%, до рекордных 127,6 тыс. сделок. Об этом сообщило столичное Управление Росреестра.
В сентябре служба зарегистрировала почти 17 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 64% больше, чем в сентябре 2022 года.
«За прошедший месяц на вторичном рынке жилья оформлено на 562 сделки меньше августа, что говорит о незначительном перетекании спроса на первичный рынок. Тем не менее сентябрь стал максимальным по числу переходов прав с 2008 года, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос более чем в полтора раза», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, в третьем квартале зарегистрировано порядка 50 тыс. договоров — это абсолютный максимум за все время.