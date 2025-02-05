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Новости
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Проблемы 10,7 тыс. обманутых дольщиков решили в России в 2024 году

Дата публикации: 05 фев 2025
Проблемы 10,7 тыс. обманутых дольщиков решили в России в 2024 году

Свыше 50 проблемных домов достроили в России за прошлый год, благодаря чему восстановлены права 10,7 тыс. пострадавших дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, решения по этим объектам наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) принял в 2019-2022 годах.

«В прошлом году с помощью федеральных механизмов достроили 53 дома. Ключи от новых квартир в них получат порядка 10,7 тыс. человек», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также рассказал, что всего с 2019 удалось восстановить права около 254 тыс. пострадавших дольщиков.

Достроенные дома находятся в 14 регионах, больше всего работ в прошлом году выполнили в Ленинградской области, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, а также в Новосибирской области.

Для помощи пострадавшим дольщикам используют федеральные и региональные механизмы. К федеральным относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций по решению наблюдательного совета ФРТ.

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Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Когда проблему обманутых дольщиков удастся решить полностью?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
Ю
Юлия Ф.
05 фев 2025

Отчитались, что молодцы. А по факту. Ульяновск. ЖК Авиатор. Введён в эксплуатацию по документам 31.12.24. Но дом ещё не готов к заселению. И выдача ключей неизвестно когда.

Домклик
05 фев 2025

Юлия Ф.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Спасибо, что поделились своим мнением.

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