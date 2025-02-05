Некоторые россияне смогут вернуть больше денег за покупку жилья
Россияне, которые платят повышенный налог на доходы, смогут вернуть за покупку недвижимости в ипотеку в общей сложности до 1,1 млн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФНС.
За покупку недвижимости максимальная сумма возврата составит до 440 тыс. руб., за уплаченные проценты — до 660 тыс. руб.
Все граждане РФ, которые платят налог на доходы (НДФЛ), имеют право на ряд налоговых вычетов, в том числе на имущественный. Его можно получить за покупку недвижимости и проценты по ипотеке. В первом случае максимальная сумма для расчета вычета — 2 млн руб., во втором — 3 млн руб. Раньше граждане могли вернуть 13% (уплаченный налог на доход) от этих сумм, то есть 260 тыс. руб. и 390 тыс. руб.
Как рассказали в ФНС, предельные размеры вычетов сохранятся, а вот сумма, доступная к возврату, с переходом на пятиступенчатую шкалу налогообложения увеличится. «Сумма налога к возврату зависит от суммы удержанного НДФЛ и в том числе от ставки налога», — отметили там.
Прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ действует с 2025 года. Так, сумма налога составляет:
- 13% — для доходов до 2,4 млн руб. в год;
- 15% — для части годового дохода выше 2,4 млн руб. и до 5 млн руб.;
- 18% — для части дохода от 5 млн руб. и до 20 млн руб.;
- 20% — для части дохода от 20 млн руб. и до 50 млн руб.;
- 22% — для части дохода свыше 50 млн руб.
И теперь россияне, которые платят повышенный процент, смогут вернуть:
- за покупку жилья — 260 тыс. руб., 300 тыс. руб., 360 тыс. руб., 400 тыс. руб. и 440 тыс. руб. соответственно;
- за проценты по ипотеке — 390 тыс. руб., 450 тыс. руб., 540 тыс. руб., 600 тыс. руб. и 660 тыс. руб. соответственно.
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Если предельные суммы имущественных вычетов останутся прежние,то откуда возьмутся сумма НДФЛ к возврату до 440 тыс. и до 660 тыс.? 2 000 000* 13 % =260 тыс ,3 000 000 *13 %=390 тыс.,странная информация в статье, не вяжется одна информация с другой.
Елена Я.здравствуйте! Вычет можно получить, если есть доход, облагаемый НДФЛ: с 01.01.2025 — от 13 до 22% в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения. Предельные размеры вычетов сохранятся, а вот сумма, доступная к возврату, с переходом на пятиступенчатую шкалу налогообложения увеличится.
Россияне, которые платят повышенный процент, к примеру, 15 % НДФЛ, смогут вернуть за покупку жилья — 300 тыс. руб.; за проценты по ипотеке — 450 тыс. руб.
Когда можно получить первый вычет по новой схеме?
и как она будет работать, если уже ранее получил максимум по старой схеме
Вячеслав О.здравствуйте! Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Это рассчитано на всех или только тех, кто приобрёл жилье в 25 году?
Александр К.здравствуйте! Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
За последние 5 лет квартиры подорожали в два раза. А максимальная сумма для расчета вычета старая, она пятнадцатилетней давности. Стоимость жилья стремительно растет, а сумма для вычета зависла. Как-то неправильно это