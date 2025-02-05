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В Росреестре рассказали, как оформить новый гараж на участке под ИЖС
Дата публикации: 05 фев 2025
Для того чтобы в полной мере распоряжаться гаражом, например, подарить или сдать в аренду, его нужно поставить на кадастровый учет и оформить в собственность. Как это сделать, рассказали в столичном управлении Росреестра.
Так, внести сведения об объекте и его владельце в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) можно, подав соответствующее заявление в Росреестр через центры госуслуг или на сайте ведомства. К нему также нужно приложить технический план.
Как напомнили в ведомстве, техплан готовит кадастровый инженер на основании:
- правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором находится гараж (это может быть договор купли-продажи или дарения, свидетельство о праве на наследство, решение суда и так далее);
- документов, подтверждающих, что органы или организации по государственному технического учету или инвентаризации поставили объект на учет (на основании технического или кадастрового паспорта);
- вступившего в законную силу решения суда;
- оплаченной госпошлины.
Оформить гараж в собственность также можно на основании правоустанавливающих документов.
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Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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