Проблемные долгострои попадут в особый единый реестр
Кабинет министров сделал новый шаг на пути к скорой ликвидации долгостроев, в которых задействованы бюджетные средства. Объявлено о создании единого федерального реестра таких объектов, среди которых много почти готовых и социально значимых. Реестр, считают в правительстве, поможет дисциплинировать участников рынка.
Мораторий отменен, но не совсем
Впрочем, об этой инициативе было заявлено еще в марте 2022 года, когда на заседании правительства была презентована дорожная карта с новыми подходами по работе с проблемными строительными объектами. Но тогда же был объявлен так называемый мораторий, запрещающий штрафовать опаздывающих застройщиков, вносить их в списки проблемных и подавать на строительные компании в суд.
По этому документу, запрет должен был действовать до конца года, ведь рынок показывал спад. 11 июля 2022 года правительство увидело «достаточную устойчивость отрасли» и отменило мораторий. Но не полностью: сохранен запрет на начисление штрафов за просрочку. Так, период с 26 марта по 31 декабря 2022 года не будет учитываться при расчете суммы неустойки и проценты дольщикам за это время начисляться не будут.
Чем поможет долгостроям реестр
В первую очередь это политический и психологический сигнал для участников рынка. «Долгострои — это не только занятые земли, но и замороженные средства и социальные проблемы, решить которые предполагалось с началом их эксплуатации», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Все объекты в разном состоянии, многие даже возведены, но не переведены в число готовых. Среди них есть школы, больницы, детские сады, поликлиники. Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, уверен премьер.
Вице-премьер Марат Хуснуллин взял задачу под личный контроль. По его информации, они двигаются в нужном темпе по дорожной карте и уже собран перечень долгостроев с высокой степенью готовности. И поскольку жители их особенно ждут, эти объекты будут достроены в приоритетном порядке. Как заявил Хуснуллин, общее число таких проблемных социально значимых проектов по всей стране — около 2,5 тысячи. Сумма инвестиций, как федерального и регионального бюджетов, так и крупных госкомпаний, около 500 млрд рублей.
Напомним, ранее правительство обещало завершить до конца 2022 года 120 проблемных долгостроев по схеме долевого строительства по всей России.